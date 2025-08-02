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Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
44-летний американский певец и автор песен Джастин Тимберлейк, переживающий кризис в браке с актрисой Джессикой Билл, поделился с поклонниками информацией о состоянии своего здоровья. Как пишет издание The News, в длинном сообщении в Instagram он рассказал, что, хотя он очень закрытый человек, он все же решил поделиться тем, что с ним происходит.
«Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и мне поставили диагноз болезнь Лайма — я говорю это не для того, чтобы вы из-за меня волновались, — написал Джастин. — Когда мне впервые поставили диагноз, я был, безусловно, шокирован. Но по крайней мере я понял, почему я был на сцене с огромной нервной болью или просто чувствовал сумасшедшую усталость или тошноту».
Болезнь поставила звезду в очень затруднительное положение, когда ему пришлось даже отменять концерты. Артист вынужден был решать, «или прекратить гастролировать, или продолжить и разобираться».
«Я решил, что радость, которую мне приносят выступления, намного превосходит быстротечный стресс, испытываемый моим телом. Я счастлив, что продолжил», — признался певец.
Кроме Тимберлейка, есть много других знаменитостей, страдающих болезнью Лайма. Среди них Джастин Бибер, Аврил Лавин, Эми Шуммер, Белла Хадид, Бен Стиллер и многие другие.
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