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Шоу-бизнес

Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье

21:32 2 августа 2025
Джастин Тимберлейк

44-летний американский певец и автор песен Джастин Тимберлейк, переживающий кризис в браке с актрисой Джессикой Билл, поделился с поклонниками информацией о состоянии своего здоровья. Как пишет издание The News, в длинном сообщении в Instagram он рассказал, что, хотя он очень закрытый человек, он все же решил поделиться тем, что с ним происходит.

«Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и мне поставили диагноз болезнь Лайма — я говорю это не для того, чтобы вы из-за меня волновались, — написал Джастин. — Когда мне впервые поставили диагноз, я был, безусловно, шокирован. Но по крайней мере я понял, почему я был на сцене с огромной нервной болью или просто чувствовал сумасшедшую усталость или тошноту».

Болезнь поставила звезду в очень затруднительное положение, когда ему пришлось даже отменять концерты. Артист вынужден был решать, «или прекратить гастролировать, или продолжить и разобираться».

«Я решил, что радость, которую мне приносят выступления, намного превосходит быстротечный стресс, испытываемый моим телом. Я счастлив, что продолжил», — признался певец.

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Кроме Тимберлейка, есть много других знаменитостей, страдающих болезнью Лайма. Среди них Джастин Бибер, Аврил Лавин, Эми Шуммер, Белла Хадид, Бен Стиллер и многие другие.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес пережила конфуз с одеждой во время концерта в Варшаве.

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