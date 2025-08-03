Ударные дроны атаковали российские Воронеж и Сочи, пылала нефтебаза (видео)

Украинские ударные беспилотники, накануне атаковавшие НПЗ в Рязани и под Самарой, в ночь на 3 августа фиксировались в небе над несколькими российскими регионами, после чего раздавались взрывы и начались пожары.

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Так, сразу после полуночи в пабликах российского Воронежа начала появляться информация об атаке ударных БпЛА.

В городе на нескольких локациях начались пожары.

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Приблизительно в 02:26 пришли сообщения, что в Кстово (Нижнегородская область россии) в районе НПЗ возник пожар. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Exilenova+

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Еще одним районом, где гремели взрывы, стал город Сочи Краснодарского края. Вероятно, «добрые дроны» попали в район нефтебазы.

Осинтеры с канала Exilenova+ определили место, где возник пожар.

Фото Exilenova+

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«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», – цитирует ASTRA местного губернатора.

В местном аэропорту объявляли план «Ковер» — нефтебаза расположена близко к аэропорту.

Напомним, что целью для украинских дронов также является железнодорожная инфраструктура противника. Недавно был нанесен удар по электроподстанции в Волгоградской области.

Фото — скриншот

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