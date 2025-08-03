- 14:59 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 14:54 Голод не угрожает: аналитик рассказал, что будет с ценами на подсолнечное масло, хлеб, мясо и яйца
- 14:23 россия потеряла пять тысяч бойцов за одиннадцать километров продвижения: ISW о ситуации возле Часового Яра
- 13:54 Кейт Мосс устроила «обнаженную съемку» во время отпуска на Ибице
- 13:35 Штурмуют военкоматы, а не вражеские позиции, и воюют со своими же военными, а не с реальным врагом: активистка о глухом к фронту обществе
- 13:22 Постпред США при НАТО пояснил, что ожидает россию 8 августа
- 12:57 Лучший помидор для соусов и соков: агроблогер рассказала о сорте томатов, который пока малоизвестен в Украине
- 12:20 «Желаю, чтобы никто из твоих родных не попробовал такой „диеты“, как украинские военнопленные»: освобожденный морпех ответил на насмешки рэперши из США
- 12:02 Умер брат-боксер легендарного Мухаммеда Али
- 11:54 Марс в Весах осыпает счастьем: кто скоро почувствует на себе магию приятных перемен
- 11:33 Дональд Трамп сомневается, что угрозы санкциями смогут повлиять на путина
- 10:59 Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне
Штурмуют военкоматы, а не вражеские позиции, и воюют со своими же военными, а не с реальным врагом: активистка о глухом к фронту обществе
«То, что произошло в Виннице между толпой гражданских (среди которых были и уклоняющие) и ТЦК (что является составляющей ВСУ) — конечно же, никакой не «конфликт» (как написали СМИ), а препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114−1 УК Украины), что в особый период (то есть, как сейчас — в военное положение) является уголовным преступлением, и должно наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, — пишет Оксана Байло. — Это уже далеко не первая «стычка» гражданских с военными, но что-то я не слышала, чтобы кого-то действительно наказали по статье 114−1 и сделали такой кейс показательным и публичным.
Обычно все такие «конфликты» заканчиваются тем, что препятствующие действиям ТЦК расходятся по домам — и дальше уклоняться от мобилизации, скрывать военнообязанных
Дискредитация военных на четвертом году большой войны в Украине достигла апогея: толпа гражданских выходит препятствовать действиям ТЦК, за это никого не привлекают по 114−1 статье, а СМИ снова пишут о «конфликте».
Об этом молчит главный ответственный за мобилизацию и гарант Конституции — президент и Верховный Главнокомандующий — Владимир Зеленский. Молчит, потому что обеспокоен своими рейтингами и настроениями электората больше, чем состоянием мобилизации в стране. Потому что уже четвертый год подряд власть настроена на 2−3 недели и выборы, а не на долгую изнурительную войну.
Замалчивают проблему и «придворные» блоггеры/активисты/журналисты, потому что сами не мобилизуются и имеют так называемую индульгенцию, пока молчат, как крысы.
Нормальной коммуникации от власти (напрямую, через СМИ
Итак, есть тупик, даже треугольник. Глухая власть, которая не слышит военных, и фактически является бенефициаром их дискредитации и провала мобилизации во время войны на уничтожение.
Глухая обслуга власти, которая во избежание своей мобилизации готова замалчивать проблемы, а не разоблачать их и собственным примером показывать, что нужно мобилизоваться — идти на замену тем, кто уже четвертый год держит (не бесконечный!) строй.
И глухая часть общества, которая готова штурмовать свои военкоматы (а не вражеские позиции) и воевать со своими же военными, а не с реальным врагом, которого военные двенадцатый/четвертый год сдерживают".
Фото — скриншот
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.80
Читайте нас в Facebook
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа