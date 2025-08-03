Штурмуют военкоматы, а не вражеские позиции, и воюют со своими же военными, а не с реальным врагом: активистка о глухом к фронту обществе

«То, что произошло в Виннице между толпой гражданских (среди которых были и уклоняющие) и ТЦК (что является составляющей ВСУ) — конечно же, никакой не «конфликт» (как написали СМИ), а препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114−1 УК Украины), что в особый период (то есть, как сейчас — в военное положение) является уголовным преступлением, и должно наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, — пишет Оксана Байло. — Это уже далеко не первая «стычка» гражданских с военными, но что-то я не слышала, чтобы кого-то действительно наказали по статье 114−1 и сделали такой кейс показательным и публичным.

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Обычно все такие «конфликты» заканчиваются тем, что препятствующие действиям ТЦК расходятся по домам — и дальше уклоняться от мобилизации, скрывать военнообязанных и т. д. , а в сети безудержным потоком несется дерьмо о «плохих ТЦК».

Дискредитация военных на четвертом году большой войны в Украине достигла апогея: толпа гражданских выходит препятствовать действиям ТЦК, за это никого не привлекают по 114−1 статье, а СМИ снова пишут о «конфликте».

Об этом молчит главный ответственный за мобилизацию и гарант Конституции — президент и Верховный Главнокомандующий — Владимир Зеленский. Молчит, потому что обеспокоен своими рейтингами и настроениями электората больше, чем состоянием мобилизации в стране. Потому что уже четвертый год подряд власть настроена на 2−3 недели и выборы, а не на долгую изнурительную войну.

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Замалчивают проблему и «придворные» блоггеры/активисты/журналисты, потому что сами не мобилизуются и имеют так называемую индульгенцию, пока молчат, как крысы.

Нормальной коммуникации от власти (напрямую, через СМИ и т. п. ) по поводу мобилизации не было и уже очевидно, что и не будет. О ротациях и сроках службы для военных добровольцев, которые служат четвертый (а некоторые и более) год, президент уже сказал: будут служить до победы над путиным, при чем сам президент почему-то инициирует переговоры с путиным, а не долгую войну до победы (что предполагает соответствующую домобилизацию и коммуникацию с народом).

Итак, есть тупик, даже треугольник. Глухая власть, которая не слышит военных, и фактически является бенефициаром их дискредитации и провала мобилизации во время войны на уничтожение.

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Глухая обслуга власти, которая во избежание своей мобилизации готова замалчивать проблемы, а не разоблачать их и собственным примером показывать, что нужно мобилизоваться — идти на замену тем, кто уже четвертый год держит (не бесконечный!) строй.

И глухая часть общества, которая готова штурмовать свои военкоматы (а не вражеские позиции) и воевать со своими же военными, а не с реальным врагом, которого военные двенадцатый/четвертый год сдерживают".

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