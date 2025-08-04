У Сергея Притулы родился четвертый ребенок: как назвали малыша

Шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил о пополнении в семье. Жена Екатерина Сопельник родила ему сына. Притула показал фото с малышом в Instagram.

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«Всем привет! Меня зовут Марко Притула. Да-да, с ударением на „о“. Я родился несколько дней назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком прекрасном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень хороший мальчик и благодарит Бога, что когда я рождался не было воздушной тревоги. Тети-врачи в роддоме называют меня „казачок“ и говорят, что это прекрасно, когда на свет появляется еще один маленький украинец. Не могу с ними не согласиться. Я может еще не понимаю, в каком красивом городе родился, но даже младенец понимает, как это круто быть украинцем. Одним словом, дамы и господа, ребята и девушки, принимайте в общину!» — написал шоумен.

Отметим, что Притула публично не сообщал о беременности жены, так что новость о пополнении в семье для многих стала неожиданностью. Для волонтера сын Марко стал четвёртым ребенком. У него есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук, а также дочери Саломея и Стефания от Екатерины Сопельник.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Дарницкий райсуд Киева вынес приговор по резонансному делу о ДТП пятилетней давности — в 2019 году теща шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника Лилия Сопельник стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.

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