- 07:01 Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году
- 06:00 Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»
- 04:02 Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания
- 03:02 Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети
- 02:17 Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила
- 04.08 22:01 Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
- 04.08 21:32 Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри
- 04.08 21:02 Как заморозить болгарский перец, чтобы сохранить его цвет и вкус: это действительно просто
- 04.08 20:50 Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
- 04.08 20:33 Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины
У Сергея Притулы родился четвертый ребенок: как назвали малыша
Шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил о пополнении в семье. Жена Екатерина Сопельник родила ему сына. Притула показал фото с малышом в Instagram.
«Всем привет! Меня зовут Марко Притула. Да-да, с ударением на „о“. Я родился несколько дней назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком прекрасном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень хороший мальчик и благодарит Бога, что когда я рождался не было воздушной тревоги. Тети-врачи в роддоме называют меня „казачок“ и говорят, что это прекрасно, когда на свет появляется еще один маленький украинец. Не могу с ними не согласиться. Я может еще не понимаю, в каком красивом городе родился, но даже младенец понимает, как это круто быть украинцем. Одним словом, дамы и господа, ребята и девушки, принимайте в общину!» — написал шоумен.
Отметим, что Притула публично не сообщал о беременности жены, так что новость о пополнении в семье для многих стала неожиданностью. Для волонтера сын Марко стал четвёртым ребенком. У него есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук, а также дочери Саломея и Стефания от Екатерины Сопельник.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Дарницкий райсуд Киева вынес приговор по резонансному делу о ДТП пятилетней давности — в 2019 году теща шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника Лилия Сопельник стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.457
Читайте нас в Facebook