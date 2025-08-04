Просто невероятно: популярная певица поразила подарком

Популярная певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, которая заинтриговала поклонников, показала, в каком городе отпраздновала свой день рождения. Оказалось, что Александра встретила его в столице Японии — Токио. Певица призналась, что даже не надеялась, что это произойдет. А в сам день рождения друзья подарили ей полет над городом.

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«Я уже не знаю, о чем мечтать, — подписала фотографию из кабины вертолета Александра. — Увидеть Токио с такого ракурса — просто невероятно… Этот день рождения запомню навсегда».

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали певице жить под мирным небом.

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«С днем рождения, — ответили в комментариях. — Желаю здоровья, добра и мирного неба над головой».

«С днем рождения, любовь», — поздравил певец Меловин.

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«Тебе идет Токио», -добавили поклонники.

Ранее популярные певцы удивили дуэтом.

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