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Просто невероятно: популярная певица поразила подарком
Популярная певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, которая заинтриговала поклонников, показала, в каком городе отпраздновала свой день рождения. Оказалось, что Александра встретила его в столице Японии — Токио. Певица призналась, что даже не надеялась, что это произойдет. А в сам день рождения друзья подарили ей полет над городом.
«Я уже не знаю, о чем мечтать, — подписала фотографию из кабины вертолета Александра. — Увидеть Токио с такого ракурса — просто невероятно… Этот день рождения запомню навсегда».
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали певице жить под мирным небом.
«С днем рождения, — ответили в комментариях. — Желаю здоровья, добра и мирного неба над головой».
«С днем рождения, любовь», — поздравил певец Меловин.
«Тебе идет Токио», -добавили поклонники.
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