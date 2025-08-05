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До слез, до мурашек: популярная группа поразила чувственным хитом
Популярная рок-группа «Без Обмежень» выпустила обновленную версию песни «Забрала ніч». Впервые она вышла еще в 2021 году в альбоме коллектива «Вільні люди». Но, по словам музыкантов, несмотря на свой эмоциональный потенциал, осталась без внимания широкой аудитории.
— Мы исполняли ее на акустических концертах и видели, как сильно она отзывается людям, — презентовал выход обновленной версии лидер группы Сергей Танчинец. — Именно это и убедило нас дать новую жизнь этой песне. Мы ее перезаписали, сделали более мощное звучание: сменили оркестровку струнных, перезаписали вокал, добавили живое звучание ударных. Теперь она звучит так, как должна была звучать с самого начала. Это очень красивая песня, но в свое время она не получила того, чего стоит.
Режиссером видеоработы на песню «Забрала ніч» стал Влад Разиховский, для которого это уже двенадцатая совместная работа с группой. К съемкам привлечено около 35 музыкантов: весь состав группы и струнный оркестр.
«Этот голос достает из глубины чувство любви, в которой столько цветов, звуков, осязаний, грез», — поделились впечатлениями в комментариях под клипом.
«До слез, до мурашек, большое спасибо за песню», — написали поклонники.
«Как много в этих словах, в самую душу, в самое сердечко! — признались в сети. — Не останавливайтесь!!! несите украинское!!! нас должны слышать и видеть как можно больше по всему миру!»
Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, что Сергей Танчинец снова женится.
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