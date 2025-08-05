41.31 / 41.86 47.83 / 48.46
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

До слез, до мурашек: популярная группа поразила чувственным хитом

13:21 5 августа 2025
Группа “Без Обмежень”

Популярная рок-группа «Без Обмежень» выпустила обновленную версию песни «Забрала ніч». Впервые она вышла еще в 2021 году в альбоме коллектива «Вільні люди». Но, по словам музыкантов, несмотря на свой эмоциональный потенциал, осталась без внимания широкой аудитории.

— Мы исполняли ее на акустических концертах и видели, как сильно она отзывается людям, — презентовал выход обновленной версии лидер группы Сергей Танчинец. — Именно это и убедило нас дать новую жизнь этой песне. Мы ее перезаписали, сделали более мощное звучание: сменили оркестровку струнных, перезаписали вокал, добавили живое звучание ударных. Теперь она звучит так, как должна была звучать с самого начала. Это очень красивая песня, но в свое время она не получила того, чего стоит.

Режиссером видеоработы на песню «Забрала ніч» стал Влад Разиховский, для которого это уже двенадцатая совместная работа с группой. К съемкам привлечено около 35 музыкантов: весь состав группы и струнный оркестр.

«Этот голос достает из глубины чувство любви, в которой столько цветов, звуков, осязаний, грез», — поделились впечатлениями в комментариях под клипом.

«До слез, до мурашек, большое спасибо за песню», — написали поклонники.

РЕКЛАМА

«Как много в этих словах, в самую душу, в самое сердечко! — признались в сети. — Не останавливайтесь!!! несите украинское!!! нас должны слышать и видеть как можно больше по всему миру!»

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, что Сергей Танчинец снова женится.

Читайте также: Уже традиция: известный музыкант выложил фото с любимой

РЕКЛАМА

195

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День стильной лошади

Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Маринованные баклажаны, фото скриншот видео

Пикантные маринованные баклажаны: понравятся всем

Блогер раскрыла секрет, как спасти весь урожай помидоров от гнили

Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай

Следующий материал
Новости партнеров