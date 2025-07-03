Миллионы «да»: популярный артист снова женится

Лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец, который растрогал новым хитом, женится. Об этом стало известно из его совместного поста с возлюбленной — пиарщицей артиста Юлианой Корецкой. На странице в социальной сети Юлиана выложила фотографию с большим букетом цветов на фоне Карпат и короткой подписью.

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«Миллионы миллиардов „да“, Сергей Танчинец!» — написала Корецкая.

Напомним, пара объявила о своих отношениях в мае прошлого года.

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Сергей воспитывает сына и дочь от предыдущего брака, который длился 15 лет. Известно, что в начале полномасштабного вторжения жена Танчинца с детьми уехала за границу, а в 2023 году пара объявила о разводе. Несмотря на все, дети сохранили теплые отношения с отцом и часто бывают у него в Украине.

Подписчики и коллеги Сергея поздравили пару в сети.

«Поздравляю, родненькие», — написала певица Татьяна Решетняк.

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«Искренние поздравления, друзья!» — добавил артист Хайят.

«Как романтично, как классно, — добавили в комментариях. — Как круто, просто супер. Мои поздравления, обожаю такие моменты, пусть эта любовь всегда будет пылкой, сладкой, чудесной, и просто с Божьей помощью идите вперед — в свою семейную жизнь».

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