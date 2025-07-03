- 09:24 В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь
- 08:56 550 «Шахедов» и ракет атаковали Украину: основное направление удара — Киев
- 08:16 Тельцам нужен план действий, а Рыбам пора уделить время семье: гороскоп на 4 июля
- 03.07 22:28 Что означают сувениры с «глазом»: некоторые нюансы вы наверняка не знали
- 03.07 22:01 Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса
- 03.07 21:32 Все еще впереди: Орландо Блум о новой жизни после разрыва с Кэти Перри
- 03.07 21:03 Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент
- 03.07 20:36 Получил семь ранений на фронте: на Луганщине погиб гранатометчик со Львовщины
- 03.07 20:09 Ястремская после сенсации на Уимблдоне победила на тай-брейке неуступчивую россиянку
- 03.07 20:09 Котлеты из пшена: бюджетное блюдо, которое понравится каждому
- 03.07 19:46 Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
- 03.07 19:20 Картошка фри, блинчики, мороженое: популярная певица поразила своим рационом
Миллионы «да»: популярный артист снова женится
Лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец, который растрогал новым хитом, женится. Об этом стало известно из его совместного поста с возлюбленной — пиарщицей артиста Юлианой Корецкой. На странице в социальной сети Юлиана выложила фотографию с большим букетом цветов на фоне Карпат и короткой подписью.
«Миллионы миллиардов „да“, Сергей Танчинец!» — написала Корецкая.
Напомним, пара объявила о своих отношениях в мае прошлого года.
Сергей воспитывает сына и дочь от предыдущего брака, который длился 15 лет. Известно, что в начале полномасштабного вторжения жена Танчинца с детьми уехала за границу, а в 2023 году пара объявила о разводе. Несмотря на все, дети сохранили теплые отношения с отцом и часто бывают у него в Украине.
Подписчики и коллеги Сергея поздравили пару в сети.
«Поздравляю, родненькие», — написала певица Татьяна Решетняк.
«Искренние поздравления, друзья!» — добавил артист Хайят.
«Как романтично, как классно, — добавили в комментариях. — Как круто, просто супер. Мои поздравления, обожаю такие моменты, пусть эта любовь всегда будет пылкой, сладкой, чудесной, и просто с Божьей помощью идите вперед — в свою семейную жизнь».
Ранее Наталья Могилевская удивила желанием.772
Читайте нас в Facebook
Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака