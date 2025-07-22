Бензин по 70 и автогаз по 40 гривен: эксперт рассказал об опасности на топливном рынке

Введенный против рф 18-й пакет санкций и заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций против крупнейших покупателей российской нефти могут привести к росту цен на топливо на украинском рынке. Так, речь может идти о порядка 10 гривнях роста на литре бензина и дизельного топлива, и о 5 гривнях — на литре автогаза.

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Такой прогноз УНИАН дал эксперт топливного рынка, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. Правда, случится это при совпадении ряда факторов, среди которых — введение санкций против покупателей российской нефти, нежелание производителей нефти наращивать ее добычу и рост курса доллара.

По словам эксперта, сразу заместить на мировом рынке российскую нефть невозможно, учитывая, что Саудовская Аравия, которая могла бы потенциально быстро увеличить добычу нефти, уже задействовала дополнительные скважины. Другому же крупному поставщику «черного золота» — США — для существенного увеличения добычи нефти нужен год.

Следствием этого станет возникновение дефицита нефти на мировом рынке после ухода с него российского «черного золота». Если же добавить другие факторы, цена барреля может подскочить до 90 долларов.

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«Хватит одной новости, что на рынке не хватает нефти, чтобы цена временно взлетела под 90 долларов. Плюс еще ураганы и, соответственно, временное прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе… Этого достаточно для того, чтобы осенью сохранились высокие цены на нефть», — подчеркивает Дмитрий Леушкин.

Вдобавок к этим факторам эксперт называет неизвестность с курсом доллара в Украине до конца года, а также намеченный на 1 января 2026-го рост акциза на топливо.

В настоящий момент, по данным портала Минфин, стоимость бензина марки А-95 составляет 59 грн, при росте же на 10 грн, по прогнозу эксперта, цена может оказаться 69 грн за литр, а на дизельное топливо — 66 грн (сейчас 56 грн). Для автогаза при ее увеличении на 5 грн цена может составить 39,5 грн (сейчас 34,4).

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В июле цены на топливо в Украине продолжают оставаться стабильными — с 58,9 грн за литр А-95 с 1 июля выросли до 59 грн к 21 июля, а также на 15 копеек — до 56 грн, подорожало дизтопливо, а вот автогаз даже подешевел на 10 копеек — до 34,4 грн.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Антимонопольном комитете Украины не горят особым желанием заниматься топливным рынком страны.

Фото Pixabay

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