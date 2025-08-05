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Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
Согласно предсказаниям карт Таро, 5 августа пройдет под знаками карт «Колесо Фортуны», «Туз Жезлов» и «Король Мечей», что сделает вторник удачным днем для планирования, деловых переговоров и защиты своих интересов.
В то же время, по Восточному календарю это будет День Стильного и веселого коня, что придаст вторнику немного юмора и пикантности, пишет сайт «Метеопрог».
«Это время стремительного движения, непредсказуемых поворотов судьбы и страстных поступков. Кроме того, это день для смелых — медленным не будет места на его дороге», — считают астрологи восточной традиции.
Характер Лошади хорошо показывает такое небольшое видео.
Кроме того, азиатские астрологи дали советы на сегодняшний день по Восточному календарю.
Крыса: Осторожнее с деньгами — излишняя щедрость приведет к потерям. Избегай споров на работе, потому что тебя могут неправильно понять. В личном — попробуй прислушаться к партнеру, даже если эмоции бушуют. Сохраняй тепло тела и покой мысли — Огонь Лошади может вызвать нервное перенапряжение.
Бык: Твое упрямство сегодня может сыграть как за, так и против тебя — в финансах лучше избегать рисков. День не подходит для кардинальных смен на работе. В отношениях — не навязывай свое видение, дай простор. Следи за позвоночником и ногами — возможна перегрузка.
Тигр: Энергия Лошадь тебя поддерживает — удачный день для финансовых решений. Прояви инициативу в рабочих делах, особенно в команде. Любовь — пылкая и эмоциональная, но не сжигай все дотла. Аккуратно с огнем, техникой и горячими напитками.
Кролик: Финансовая стабильность возможна только в условиях сдержанности. На работе — день для тишины, не высовывайся. В отношениях будь нежным — партнер ждет понимания. Хорошо провести время в воде — ванна, душ или прогулка у реки успокоит огонь дня.
Дракон: Можешь внезапно выиграть или получить подарок. В работе — неожиданное предложение или испытание, которое нужно принять. В личной жизни кто-то давно ждет твоего шага. Избегай перегрева — Огненная Лошадь не терпит излишней вспыльчивости даже в теле.
Змея: Финансы лучше оставить в покое, ничего не покупай импульсивно. Рабочие дела продвигаются, если ты молча и точно делаешь свое. Сердечная тема — тонкая, будь внимательна к словам. Сегодня хорошо медитировать или решать головоломки — это охладит внутренний огонь.
Лошадь: Это твой день — ты на пике! В финансах — рискуй, но с умом. В карьере и любви — прояви себя, весь мир тебя видит. Единственное — следи за дыханием и нервами, не перегорай от чрезмерной энергии.
Коза: Финансовые дела неустойчивы, лучше ничего не менять. В работе лучше не брать на себя ответственность за других. В любви — прими чью-то заботу, не отказывай от гордости. Хорошо прогуляться босиком — земля уравновесит огненную энергию дня.
Обезьяна: Попробуй удержаться от расходов — соблазны будут сильны. На работе ожидается креативный прорыв. В отношениях день флирта, но не забывай об искренности. Риск травм рук или плеч — будь внимательным в движении.
Петух: Деньги не доставят радости, если ты не поделишься с другими. На работе — не спорь, лучше спокойно доведи свое дело до конца. В любви — время признаний или очищения. День благоприятен для травяного чая — остынь изнутри.
Собака: Кошелек просигналит: пора быть экономным. В офисе — соблюдай правила, Огненная Лошадь не прощает халтуры. В личном твоя преданность сегодня важна, кто-то нуждается в опоре. Избегай жары, жарких разговоров и долгих споров.
Свинья: Финансовая ситуация стабильна, если не лениться. На работе стоит прислушиваться к интуиции. В отношениях — мягкость и спокойствие принесут больше тепла. Хорошо подойдет легкая физическая нагрузка: разминка, йога или неспешная походка.
Напомним, что на неделе 4−10 августа успех придет к пяти знакам Зодиака.21972
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Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня