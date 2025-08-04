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Поможет энергия звезд: успех придет к пяти знакам зодиака на неделе 4 — 10 августа
Астрологи утверждают, что август принесет богатство и успех некоторым знакам зодиака. А о том, кому повезет на неделе с 4 по 10 августа рассказывает гороскоп, составленный для сайта slovofraza.
Лев
Для Львов эта неделя будет особенно удачной, вы будете притягивать к себе возможности. Удачные деловые контакты и неожиданное финансовое поощрение — это ожидает вас в ближайшие дни. Не бойтесь быть в центре внимания. Главное — не упустить момент и действовать решительно.
Стрелец
Эта неделя идеально подойдет для начала новых проектов. Возможны выгодные знакомства, которые в будущем окажутся весьма полезными. Не упустите шанс сделать шаг вперёд к своим мечтам.
Телец
Для Тельцов деньги могут прийти из неожиданного источника, а старые усилия наконец-то принесут плоды. Удача будет сопутствовать в финансовых делах и вопросах недвижимости. Не бойтесь проявить инициативу — это сработает.
Близнецы
Близнецов удача будет сопровождать в общении, переговорах и любых делах, где важны слова. Вас услышат, поймут и поддержат. Возможны приятные сюрпризы, выгодные предложения и даже неожиданная помощь со стороны, откуда вы не ждали.
Весы
У Весов карьерные дела могут резко пойти в гору, особенно если вы готовы к сотрудничеству и компромиссам. Появятся возможности заявить о себе и укрепить авторитет. Главное — действовать не спеша, но уверенно. Удача будет на вашей стороне.
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».344
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