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Гороскоп

Поможет энергия звезд: успех придет к пяти знакам зодиака на неделе 4 — 10 августа

17:52 4 августа 2025
Знаки, фото из открытых источников

Астрологи утверждают, что август принесет богатство и успех некоторым знакам зодиака. А о том, кому повезет на неделе с 4 по 10 августа рассказывает гороскоп, составленный для сайта slovofraza.

Лев
Для Львов эта неделя будет особенно удачной, вы будете притягивать к себе возможности. Удачные деловые контакты и неожиданное финансовое поощрение — это ожидает вас в ближайшие дни. Не бойтесь быть в центре внимания. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Стрелец
Эта неделя идеально подойдет для начала новых проектов. Возможны выгодные знакомства, которые в будущем окажутся весьма полезными. Не упустите шанс сделать шаг вперёд к своим мечтам.

Телец
Для Тельцов деньги могут прийти из неожиданного источника, а старые усилия наконец-то принесут плоды. Удача будет сопутствовать в финансовых делах и вопросах недвижимости. Не бойтесь проявить инициативу — это сработает.

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Близнецы
Близнецов удача будет сопровождать в общении, переговорах и любых делах, где важны слова. Вас услышат, поймут и поддержат. Возможны приятные сюрпризы, выгодные предложения и даже неожиданная помощь со стороны, откуда вы не ждали.

Весы
У Весов карьерные дела могут резко пойти в гору, особенно если вы готовы к сотрудничеству и компромиссам. Появятся возможности заявить о себе и укрепить авторитет. Главное — действовать не спеша, но уверенно. Удача будет на вашей стороне.

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».

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