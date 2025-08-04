Астрологи утверждают, что август принесет богатство и успех некоторым знакам зодиака. А о том, кому повезет на неделе с 4 по 10 августа рассказывает гороскоп, составленный для сайта slovofraza.

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Лев

Для Львов эта неделя будет особенно удачной, вы будете притягивать к себе возможности. Удачные деловые контакты и неожиданное финансовое поощрение — это ожидает вас в ближайшие дни. Не бойтесь быть в центре внимания. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Стрелец

Эта неделя идеально подойдет для начала новых проектов. Возможны выгодные знакомства, которые в будущем окажутся весьма полезными. Не упустите шанс сделать шаг вперёд к своим мечтам.

Телец

Для Тельцов деньги могут прийти из неожиданного источника, а старые усилия наконец-то принесут плоды. Удача будет сопутствовать в финансовых делах и вопросах недвижимости. Не бойтесь проявить инициативу — это сработает.

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Близнецы

Близнецов удача будет сопровождать в общении, переговорах и любых делах, где важны слова. Вас услышат, поймут и поддержат. Возможны приятные сюрпризы, выгодные предложения и даже неожиданная помощь со стороны, откуда вы не ждали.

Весы

У Весов карьерные дела могут резко пойти в гору, особенно если вы готовы к сотрудничеству и компромиссам. Появятся возможности заявить о себе и укрепить авторитет. Главное — действовать не спеша, но уверенно. Удача будет на вашей стороне.

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».

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