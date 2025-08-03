- 11:32 Помощь есть — можно не работать: в ФРГ призывают отменить все выплаты для беженцев из Украины
- 11:29 У Сергея Притулы родился четвертый ребенок: как назвали малыша
- 10:59 Дожди накроют Украину, но их остановит молодой антициклон: что нужно знать о погоде на неделе 4 — 10 августа
- 10:11 Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)
- 09:54 Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Пафос» в отборе Лиги чемпионов: кому отдают предпочтение букмекеры
- 09:24 Дроны атаковали важную железнодорожную станцию в Волгоградской области россии
- 08:43 Удары по Днепропетровщине и прилеты в Одессе: минувшая ночь в Украине снова была неспокойной
- 08:18 Ракам потребуется уединение, а Водолеям нужно не бояться выйти из зоны комфорта: гороскоп на 4 августа
- 03.08 22:28 Стоит ли покупать летнее платье в конце лета: нужно учесть некоторые нюансы
- 03.08 22:19 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 03.08 22:02 Летний чай, как в дорогом ресторане: рецепт известного кулинара
- 03.08 21:33 Неожиданно: Кэти Перри и Джастин Трюдо «наслаждаются» знакомством друг с другом
В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый
В следующем году в Украине обещают повысить пенсионные выплаты во время ежегодной индексации, а также ужесточат требования для выхода на заслуженный отдых по возрасту.
Так, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь по меньшей мере 33 года страхового стажа (в этом году требование — 32 года). Об этом говорится в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», напомнили в ПФУ.
Учитывая тот факт, что средний стаж украинцев, по данным ПФУ, составляет 33 года 9 месяцев, можно сделать вывод, что в следующем году большинство наших сограждан сможет выйти на заслуженный отдых вовремя — в 60 лет.
В Пенсионном фонде объяснили некоторые нюансы, связанные с выходом на пенсию по возрасту, приведя пример работающего человека, которому в феврале 2025 года исполнилось 60 лет, но к тому времени до 32 лет страхового стажа ему не хватало шести месяцев.
«Мужчина работает. Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 32 лет. Пенсия будет назначена с даты обращения», — добавили в ПФУ.
Следует отметить, что обычно пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека. Пенсия назначается автоматически со дня, следующего за днем достижения возраста 60 лет. Но при условии, что данные о будущем пенсионере находятся в реестре застрахованных лиц, в том числе и о стаже, полученном до 2004 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, почему в августе часть пенсионеров может остаться без выплат.
Фото — Pixabay4791
Читайте нас в Facebook
Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа