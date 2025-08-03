В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

В следующем году в Украине обещают повысить пенсионные выплаты во время ежегодной индексации, а также ужесточат требования для выхода на заслуженный отдых по возрасту.

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Так, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь по меньшей мере 33 года страхового стажа (в этом году требование — 32 года). Об этом говорится в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», напомнили в ПФУ.



Учитывая тот факт, что средний стаж украинцев, по данным ПФУ, составляет 33 года 9 месяцев, можно сделать вывод, что в следующем году большинство наших сограждан сможет выйти на заслуженный отдых вовремя — в 60 лет.

В Пенсионном фонде объяснили некоторые нюансы, связанные с выходом на пенсию по возрасту, приведя пример работающего человека, которому в феврале 2025 года исполнилось 60 лет, но к тому времени до 32 лет страхового стажа ему не хватало шести месяцев.

«Мужчина работает. Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 32 лет. Пенсия будет назначена с даты обращения», — добавили в ПФУ.

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Следует отметить, что обычно пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека. Пенсия назначается автоматически со дня, следующего за днем достижения возраста 60 лет. Но при условии, что данные о будущем пенсионере находятся в реестре застрахованных лиц, в том числе и о стаже, полученном до 2004 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему в августе часть пенсионеров может остаться без выплат.

Фото — Pixabay

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