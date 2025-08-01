Пенсионерам обещают больше денег в следующем году: на какие суммы могут рассчитывать люди на заслуженном отдыхе

Кроме индексации, которая традиционно проводится в марте, пенсионеры в следующем году могут рассчитывать на ряд повышений и доплат.

Об этом свидетельствует информация в Бюджетной декларации правительства на 2026−2028 годы.



Так, правительство предусматривает рост минимальной пенсии с нынешних 2361 до 2564 гривен. Это позволит увеличить и максимальную пенсию — более чем на 2 тысячи гривен.

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Кроме того, будет пересмотрена надбавка за сверхурочный страховой стаж. За каждый год более 35 лет стажа будет дополнительно выплачиваться 25,64 гривны.

Однако окончательное решение будет принято только после утверждения госбюджета Верховной Радой.

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В то же время, уже сейчас можно уверенно сказать, что власть ориентируется именно на такой уровень повышений.

Точный размер индексации пенсий тоже пока не определен. Также ожидается увеличение гарантированных выплат для граждан в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж: их минимальная пенсия вырастет с 3200 до 3475,2 гривны.

Вместе с тем, средний размер пенсии по-прежнему будет ниже фактического прожиточного минимума. То есть значительная часть украинских пенсионеров и дальше будет испытывать трудности с покрытием базовых потребностей.



Также напомним, что в будущем году продолжат расти цены на продукты питания. И, вероятно, вырастет стоимость коммунальных услуг.

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