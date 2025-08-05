Где бы она была, если бы не родители: комментарии Дженнифер Энистон по поводу славы вызывали споры

Дженнифер Энистон, переживающая новый этап в карьере, оказалась в центре горячих дебатов после того, как высказала свое мнение относительно изменений в сфере славы в Голливуде. В интервью 2022 года Себастьяну Стэну для сериала Variety «Актеры об актерах» она заявила: «Люди становятся знаменитыми, ничего не делая».

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Она, в частности, упомянула Пэрис Хилтон и Монику Левински как примеры.

Комментарии звезды сериала «Друзья» быстро стали вирусными, вызвав бурную реакцию многих, кто посчитал, что она оторвана от современной индустрии развлечений, пишет The News.

Критики отметили, что сама Энистон имела преимущества как дочь актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили ее в привилегированности и непризнании возможностей, которые у нее были.

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Один пользователь написал в Твиттере: «Дженнифер Энистон хочет поговорить о размывании работы актрисы. Правильно». Другой пользователь добавил: «Родители Дженнифер Энистон были актерами-миллионерами, которые закрепились в киноиндустрии. Их связи позволили Энистон сделать такую карьеру». Некоторые критики также обвинили ее в использовании привилегий белых и указали на отсутствие разнообразия в карьере.

Комментарии актрисы вызвали более широкую дискуссию о природе славы и индустрии развлечений. Хотя некоторые соглашаются с ее мыслями, другие считают нынешнее состояние культуры знаменитостей отражением изменившихся времен и появившихся возможностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы.

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