- 00:18 «Динамо» проиграло «Пафосу» домашний матч отбора Лиги чемпионов: видеообзор поединка
- 05.08 22:27 Самые модные цвета осени-2025: возможно, одежда этих оттенков есть в вашем гардеробе
- 05.08 22:00 Ягодный десерт без сахара за пять минут: вкусно так, как в ресторане
- 05.08 21:31 Где бы она была, если бы не родители: комментарии Дженнифер Энистон по поводу славы вызывали споры
- 05.08 21:02 Что происходит с организмом, когда вы спите с открытым окном: результаты впечатляют
- 05.08 20:34 Длинной была его дорога домой: в бою в Донецкой области погиб отец двух дочерей с Полтавщины
- 05.08 20:06 Фантастическая штука: готовим яблочный штрудель
- 05.08 20:01 Уныние и разочарование: популярная танцовщица поразила признанием
- 05.08 19:54 Козорогам — «Император», Весам — «Справедливость», а Львам — «Сила»: Таро-прогноз на 6 августа
- 05.08 19:41 Украина возлагает на них большие надежды: стали известны подробности о максимально засекреченной ракетной программе Киева
- 05.08 19:18 В Резерв+ появилась отсрочка: кто может ею воспользоваться
- 05.08 18:59 Россияне увеличили жестокость ударов: о чем говорили Зеленский и Трамп по телефону
Где бы она была, если бы не родители: комментарии Дженнифер Энистон по поводу славы вызывали споры
Дженнифер Энистон, переживающая новый этап в карьере, оказалась в центре горячих дебатов после того, как высказала свое мнение относительно изменений в сфере славы в Голливуде. В интервью 2022 года Себастьяну Стэну для сериала Variety «Актеры об актерах» она заявила: «Люди становятся знаменитыми, ничего не делая».
Она, в частности, упомянула Пэрис Хилтон и Монику Левински как примеры.
Комментарии звезды сериала «Друзья» быстро стали вирусными, вызвав бурную реакцию многих, кто посчитал, что она оторвана от современной индустрии развлечений, пишет The News.
Критики отметили, что сама Энистон имела преимущества как дочь актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили ее в привилегированности и непризнании возможностей, которые у нее были.
Один пользователь написал в Твиттере: «Дженнифер Энистон хочет поговорить о размывании работы актрисы. Правильно». Другой пользователь добавил: «Родители Дженнифер Энистон были актерами-миллионерами, которые закрепились в киноиндустрии. Их связи позволили Энистон сделать такую карьеру». Некоторые критики также обвинили ее в использовании привилегий белых и указали на отсутствие разнообразия в карьере.
Комментарии актрисы вызвали более широкую дискуссию о природе славы и индустрии развлечений. Хотя некоторые соглашаются с ее мыслями, другие считают нынешнее состояние культуры знаменитостей отражением изменившихся времен и появившихся возможностей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы.104
Читайте нас в Facebook
Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня