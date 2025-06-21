Не позволяла сладкое: Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы

Дженнифер Энистон, недавно поделившаяся деталями тяжелого развода с Брэдом Питтом, не всегда имела общее мнение с матерью Нэнси Доу. Особенно после того, как актриса «Друзей» добилась успеха. Однако Нэнси все же привила Дженнифер три жизненных урока, которые она до сих пор хорошо помнит.

ВІДЕО ДНЯ

«Мне никогда не разрешали есть сладкий кусочек чего-то, и мне тоже подавали хлеб из полбы, — сказала Энистон. — Я выросла в одной из таких целостных семей, поэтому я определенным образом жила по этим правилам».

Нэнси также постоянно напоминала своей дочери о необходимости употребления воды.

«Моя мама будто внушала мне важность питья воды с детства, но, пожалуй, больше в позднем подростковом возрасте, — объяснила она. — Сейчас я стала лучше понимать людей, которые не употребляют воду, потому что я всегда ее пила. У меня есть подруги, которые просто не могут пить воду, им просто не нравится вкус. Это что-то вроде: «Это вода. Это просто вода». А я постоянно говорю: «Ты должна употреблять воду. Ты должна употреблять воду», пишет издание Hello.

РЕКЛАМА

Нэнси также давала советы по красоте своей дочери, когда Дженнифер росла.

«Она также научила меня пользоваться кремом для лица и глаз», — сказала 56-летняя актриса.

К сожалению, Нэнси умерла в 2016-м в возрасте 79 лет. Она имела успешную актерскую карьеру, особенно в 60-х годах, сыграв главные роли в фильмах «Беверли-Хиллз» и «Дикий, дикий Запад».

РЕКЛАМА

Звезда рассталась с отцом Дженнифер, Джоном Энистоном, когда их дочери было всего девять лет. И девочке было тяжело адаптироваться к жизни матери-одиночки.

«Она была моделью, и ей важна была презентация, ее внешность и моя внешность», — объяснила Энистон.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследований. Напомним, преследователя звезды сочли психически недееспособным.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас в Facebook