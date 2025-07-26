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«Я рада, что моя мама умерла»: Дженнифер Энистон переживает новый этап в карьере

21:02 26 июля 2025
Дженнифер Энистон, фото GettyImages

Дженнифер Энистон, недавно пережившая стресс из-за преследований, подтвердила свое участие в телесериале «Я рада, что моя мама умерла». Фильм будет снят по мотивам одноименного бестселлера-мемуара, который продюсирует и распространяет Apple TV.

Режиссером 10-серийного сериала станет продюсер Ари Катчер в сотрудничестве с автором мемуаров Дженнетт Маккарди. Сюжет сосредоточен на токсических и взаимосвязанных отношениях между ребенком-звездой и его властной нарциссической матерью, зацикленной на воспитании знаменитости. Энистон должна сыграть манипулятивную мать, пишет издание Tatler.

Благодаря участию Дженнифер Энистон и сюжету по мотивам обсуждаемых мемуаров, сериал «Я рада, что моя мама умерла» быстро вызвал общественный интерес. Для Энистон это знаменует еще одну возможность расширить границы своего актерского мастерства и изменить представление о типах ролей, которые она может взять на себя.

«Я рада, что моя мама умерла» — мемуары Дженнетт Маккарди, впервые опубликованные в 2022 году. Книга более 80 недель находилась в списке бестселлеров The New York Times, на сегодняшний день продано уже более трех миллионов экземпляров.

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В свое время Дженнифер Энистон тоже откровенно рассказала о трудностях с собственной матерью. Она призналась, что усиленное внимание ее матери к внешности и диете оказывало на нее длительное влияние. В то же время Энистон посочувсвовала обстоятельствам своей матери, признав, что быть одинокой матерью в 1980-х годах было нелегкой задачей, и что она сделала все, что могла. Вероятно, этот опыт помог актрисе принять решение присоединиться к проекту.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Джей Ло впервые после развода отпраздновала день рождения .

Фото: Getty Images

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