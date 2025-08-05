Заблокировали карту за границей: как не остаться без денег

Украинские банки могут применить ограничительные меры или вообще заблокировать счета клиентов, если сочтут активность по ним подозрительной и нетипичной. Стоит напомнить, что с 1 июня под особым вниманием Нацбанка находятся переводы с карты на карту (P2P-переводы).

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В подобной ситуации могут оказаться и те украинцы, которые находятся за границей. О том, как им следует поступить, чтобы не остаться без денег в чужой стране, пишет finance.ua.

Прежде всего клиентам советуют связаться с банком и выяснить, что происходит. Обычно с финансовым учреждением можно связываться не только по телефону, но и через мессенджеры Viber или Telegram-чат.

Среди основных причин блокирования счета — требование правоохранителей или задолженности перед банком, или другими кредиторами. К примеру, неоплаченные штрафы или невыплаченные алименты. Если в финучреждение обратилась исполнительная служба, банк может арестовать средства на счетах для взыскания задолженности. В этом случае необходимо погасить задолженность и документально подтвердить это.

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Основанием могут быть и сомнительные финансовые операции — у банка может возникнуть подозрение, что владелец счета, например, занимается отмыванием денег. Тогда счет блокируют до выяснения обстоятельств. Чтобы его разблокировать, финансовому учреждению нужно по электронной почте предоставить документы, подтверждающие законность финансовых операций, объясняющие происхождение средств и источники доходов. Это может быть и налоговая декларация, и справка о доходах или, например, документы о продаже имущества или получении наследства.

Если человек за границей находится с волонтерской миссией и должен закупить оборудование для армии, то в таком случае следует заранее уведомить банк и предоставить документы для подтверждения. Ведь финучреждение, которое увидит большое количество поступлений, может заблокировать карту.

Кстати, подозрение может вызвать и использование карты за границей — карточку заблокируют привентивно, чтобы предотвратить снятие денег посторонним лицом. Чтобы избежать такой ситуации, можно заранее предупредить финучреждение о том, что вы собираетесь за границу и будете там пользоваться картой.

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Так что, отправляясь за границу, стоит проверить, нет ли у вас долгов, а также взять несколько карт разных банков на тот случай, если с одной из них возникнут проблемы.

О том, что нужно делать, если вам заблокировали счет из-за нарушения банковских переводов, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — Pixabay

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