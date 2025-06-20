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Деньги

Могут заблокировать карточку даже за перевод от родственников: что нужно знать украинцам

18:56 20 июня 2025
Блокирование карт банком за нетипичные операции? фото из открытых источников

С 1 июня в Украине под особым вниманием Нацбанка находятся переводы с карты на карту (P2P-переводы). Большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность.

Банк может заблокировать счет, считающий подозрительным. Заблокирован может быть даже счет, если пользователь получит большую сумму денег от близкого родственника.

Чтобы подобного не произошло, клиенту нужно заблаговременно уведомить банк о том, что перевод от родственника, пишет OBOZ.UA.

Также нужно подтвердить родственные связи, в частности, свидетельство о рождении (для родителей, детей, братьев, сестер), свидетельство о браке (для супругов).

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Кроме того, предоставить копию паспорта или ID-карты, идентификационный код.

Если счет уже заблокирован, нужно обратиться в банк с пакетом документов, включая квитанцию о переводе.

В среднем ограничения снимаются в течение 24 часов в рабочие дни.

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Напомним, с 1 июня в Украине на карту без официального подтверждения заработка можно перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Такой порог установлен для клиентов банков со средним и низким уровнем риска.

Для клиентов с высоким уровнем риска предел остался — 50 тыс. грн.

Лимиты не распространяются на перевод между счетами одного клиента в одном банке. Также сверх лимита можно перечислять деньги ближайшим родственникам, но только при документальном подтверждении связи.

Следует учесть, что лимиты будут распространяться не только на р2р, но и на переводы через IBAN (международный стандарт номера банковского счета).

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После того как в Украине ограничили правила перевода денег с карты на карту, под опасностью блокировки счетов оказались даже люди, которые продают в интернете подержанные вещи. Как не попасть в поле зрения налоговой при продаже секонд-хенда через интернет, читайте в нашем материале.

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