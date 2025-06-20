Могут заблокировать карточку даже за перевод от родственников: что нужно знать украинцам

С 1 июня в Украине под особым вниманием Нацбанка находятся переводы с карты на карту (P2P-переводы). Большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность.

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Банк может заблокировать счет, считающий подозрительным. Заблокирован может быть даже счет, если пользователь получит большую сумму денег от близкого родственника.

Чтобы подобного не произошло, клиенту нужно заблаговременно уведомить банк о том, что перевод от родственника, пишет OBOZ.UA.

Также нужно подтвердить родственные связи, в частности, свидетельство о рождении (для родителей, детей, братьев, сестер), свидетельство о браке (для супругов).

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Кроме того, предоставить копию паспорта или ID-карты, идентификационный код.

Если счет уже заблокирован, нужно обратиться в банк с пакетом документов, включая квитанцию о переводе.

В среднем ограничения снимаются в течение 24 часов в рабочие дни.

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Напомним, с 1 июня в Украине на карту без официального подтверждения заработка можно перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Такой порог установлен для клиентов банков со средним и низким уровнем риска.

Для клиентов с высоким уровнем риска предел остался — 50 тыс. грн.

Лимиты не распространяются на перевод между счетами одного клиента в одном банке. Также сверх лимита можно перечислять деньги ближайшим родственникам, но только при документальном подтверждении связи.

Следует учесть, что лимиты будут распространяться не только на р2р, но и на переводы через IBAN (международный стандарт номера банковского счета).

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После того как в Украине ограничили правила перевода денег с карты на карту, под опасностью блокировки счетов оказались даже люди, которые продают в интернете подержанные вещи. Как не попасть в поле зрения налоговой при продаже секонд-хенда через интернет, читайте в нашем материале.

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