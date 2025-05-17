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Что делать, если вам заблокировали счет из-за нарушений банковских переводов: советы банкира
Уже в июне в Украине ужесточатся лимиты по банковским переводам через карточки, что может привести к росту блокировок карт. В настоящее время большинство банков предпринимают ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, считающий подозрительным.
Ведущий эксперт по финансовому мониторингу банка «Глобус» Марина Павленко рассказала «ФАКТАМ», что делать, если ваш банк заблокировал карту. В таком случае возможны два варианта.
Так, если клиент получил уведомление о блокировке счета или не может совершить никакую транзакцию (например, оплатить покупки в магазине), следует немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.
«После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения по активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию», — отметила банкир.
В большинстве случаев после предоставления пояснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть сделок, клиенту, вероятно, придется изменить банковское учреждение.
«В таком случае клиент сам инициирует перевод наличных средств со счета», — подчеркнула специалист.
Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет (в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).
Если счет закрыт по инициативе банка, клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета в любом банке для перевода остатка средств. Следует отметить, что банк может взимать дополнительную комиссию — ее размер устанавливается каждым банком в отдельности. Информацию об этом обычно заранее публикуют на официальных сайтах банков во избежание недоразумений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какую карточку в банке лучше выбрать в преддверии усиливающихся ограничений на карточные переводы.
Фото: pixabay116
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