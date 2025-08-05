Семейный бэкграунд «Железного нардепа»: что связывает Ярослава Железняка с российским агробизнесом

Народный депутат Ярослав Железняк — один из самых активных парламентариев Верховной Рады IX созыва. Едва ли не каждый день в социальных сетях под ником «Железный нардеп» он критикует власть и разоблачает коррупцию. Как отмечает журналист Владимир Бондаренко, молчать Железняк не любит, если это, конечно, не касается его семьи.

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Бондаренко напоминает, что весной 2023 года глава фракции «Голос» Ярослав Железняк женился во второй раз. Ранее у жены Железняка Ольги Коваль, являющейся нардепом от «Слуги народа», журналистка Анна Стешенко заметила бриллианты Tiffany и Van Cleef & Arpels с сумкой Chanel за сотни тысяч гривен. Вероятно, за роскошные аксессуары Ольга Коваль может благодарить отца — агробизнесмена Владимира Коваля. Как впоследствии выяснил блогер и журналист Владимир Бондаренко, предпринимательская деятельность семьи Коваль, похоже, имеет российские корни.

Интриги и деньги: чем известен тесть Железняка

По данным журналиста, основная сфера деятельности Владимира Коваля — выращивание, переработка и экспорт зерновых. Принадлежащие ему компании входят в число крупнейших экспортеров украинских зерновых продуктов. Это ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА», ЧАО «ХЕРСОНСКИЙ КХП», ООО «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ЮКРЕЙН. ЛТД», ООО «ХЕРСОНЕС».

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Бондаренко утверждает, что пик публичности Коваля пришелся на времена президентства Януковича. Согласно базе данных SMIDA, он работал советником главы Киевской ОГА, а затем — директором департамента экономического развития и торговли Киевской ОГА. Однако с карьерой чиновника у него не сложилось. Сайт Mind сообщал, что Коваль уволился из обладминистрации на фоне коррупционного скандала — взятки в $ 25 000 от местного бизнесмена, которой требовал его прямой подчиненный — руководитель фонда коммунального имущества (запись об этом эпизоде есть в Реестре судебных решений). После этого Коваль погрузился в бизнес и оставался бы в тени, если бы не внимание журналистов, вызванное замужеством его дочери.

Журналист Владимир Бондаренко, ссылаясь на открытые реестры, отмечал, что с 29 апреля 2013 года и до сих пор Владимир Коваль является директором ООО «Трейдфилд Украина», которое до 16 декабря 2013 года называлось ООО «Полигрейн Агро», и владельцем которого было российское ООО «Маслоэкстракционный завод». Эта фирма входит в группу компаний «Юг Руси», которой владеет российский аграрный миллиардер Сергей Кислов. Помимо прочего, Сергей Кислов был партнером кума путина и экс-нардепа Виктора Медведчука в Новошахтинском НПЗ и других нефтегазовых предприятиях.

Кстати, компания Коваля «Трейдфилд Украина», как сообщал Mind, известна Госфискальной службе не только по оптовой торговле зерном и табаком, а благодаря уголовным делам, связанным с обналичиванием.

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С 31 января 2015 года по 21 мая 2019 года Коваль был председателем правления ПАО «Херсонских КХП» (до сих пор является его бенефициаром).

«В это время владельцем 96,2% „Херсонского КХП“ была кипрская WJ Ventures ltd, КИПР, владельцем которой, в свою очередь, тогда было ООО „Юг агролизинг“ (Ростов-на-Дону), которое также входит в группу компаний „Юг Руси“ Сергея Кислова. Таким образом, Коваль Владимир Иванович с апреля 2013 года работал руководителем украинского бизнеса российского агромагната Сергея Кислова», — отмечает Владимир Бондаренко.

По словам журналиста, в 2016 году WJ Ventures ltd вместе с ПАО «Херсонский КХП», ООО «Трейдфилд Украина» и ООО «Дабл ю Джей Юкрейн. ЛТД» у Сергея Кислова «выкупила» компания World Wide Industrial Invest BV, бенефициаром которой записали голландского налогового консультанта Питера Клеменса Ван Мариса 1949 года рождения.

«Но тогда же большинство российских бизнесов в Украине переписывали на номинальных владельцев», — напомнил Бондаренко.

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Что получил Железняк после свадьбы с Коваль

Через три месяца после второй женитьбы Железняка его состоянием заинтересовалось Национальное агентство по предотвращению коррупции. Ранее ряд СМИ сообщали, что у семьи нардепа в 2023 году появилась квартира за 11 млн грн. Она записана на отца жены, хотя проживают в ней, как указано в декларациях супругов, сам Железняк, его сын Иван и Ольга Коваль. И это не единственная квартира, где в Киеве проживают супруги. Еще одну арендовала жена Железняка (общая площадь 99,2 м кв.). Вдвоем они также арендуют два паркоместа.

Кроме того, за время войны супруги приобрели себе два автомобиля. Нардеп стал владельцем Infiniti QX50 за 1 173 000 грн, а его жена Lexus NX 300H за 844 800 грн.

Ярослав Железняк в 2023 году также стал владельцем криптовалюты. В декларации за 2024 год Железняк указал стоимость криптовалюты на сумму 514 683, не уточняя название актива.

При этом официальное состояние семьи нардепа до миллионов не дотягивают. Жена Железняка, как и он сам, получает заработную плату от Верховной Рады. Годовые заработки (2024) политика составили — 744 616 грн, его жены — 736 414 грн.

Интересно, что декларации Коваль за 2022 и за 2023 год содержат сведения о ее новом элитном авто марки Lexus. Приобретенный в 2022 году автомобиль был записан на фирму ЧАО «Херсонский КХП», принадлежащую отцу депутата — Ковалю Владимиру Ивановичу — и оффшорной компании «Дабл ю Джейвенчурз Энтерпрайсиз Лимитед». Коваль отметила, что якобы арендует этот автомобиль, но за какую стоимость — не указала.

ЧАО «Херсонский КХП» между тем, согласно данным «ОпенДата», имело долги по заработной плате перед своими сотрудниками. Кроме того, СМИ писали, что, согласно решению суда Херсонского городского суда, по состоянию на момент оккупации Херсона российскими военными на складах ЧАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» хранилось значительное количество зерновых. Но большинство ячменя принадлежало сейшельскому офшору. Также по состоянию на 2024 год ЧАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» несколько лет не публиковало свою финансовую отчетность.

Ранее сообщалось, что после публичного слива Ярославом Железняком проекта соглашения между США и Украиной о недрах, нардепом заинтересовалась СБУ. А политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что Ярослав Железняк должен понести ответственность за давление на бизнес и подрыв доверия к власти.

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