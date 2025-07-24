Железняк и Гетманцев должны нести ответственность за давление на бизнес и подрыв доверия к власти, — Кирилл Сазонов

Политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк несут общую ответственность за разрушение доверия к украинскому государству: один — из-за фискального давления на бизнес, другой — из-за политической раскачки общества во время войны. Такое мнение Сазонов обнародовал в соцсети.

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«Что объединяет Гетманцева и Железняка? Оба несут ответственность за системное уничтожение доверия к государству — один через экономику, второй через политический подогрев протестных настроений», — отметил Сазонов в своем сообщении.

Комментируя недавнее принятие Верховной Радой законопроекта об изменениях в структуре подчинения НАБУ и САП, обозреватель подчеркнул, что не оценивает суть изменений, но указывает на ложный подход к их внедрению.

«Все, как всегда: несвоевременно, плохо откомуницировано и в момент, когда страна ведет войну. Но я также не готов принимать уличные подстрекательства как „единую форму сопротивления“. Митинги, критика, несогласие — это основа демократии. Но в условиях войны существует красная линия: когда политик играет на внутреннем расколе ради рейтингов — это уже не оппозиция, это игра в пользу врага», — подчеркнул он.

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По мнению Сазонова, Ярослав Железняк именно этим и занимается — дестабилизирует ситуацию, используя тему НАБУ как политический инструмент вместо защиты институций.

Параллельно, считает эксперт, Даниил Гетманцев продолжает реализовывать политику, ведущую к упадку предпринимательства.

«Провал налоговой амнистии, массовое блокирование налоговых накладных, десятки тысяч уничтоженных ФЛП. Бизнес бежит, экономика задыхается, а мы до сих пор слушаем лекции о «фискальной ответственности», — написал Сазонов.

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По его мнению, нужны политики, которые объединяют и защищают, а не те, кто расшатывает, — с трибуны или Telegram.

«Если сейчас не остановить этих реформаторов, дальше будет только хуже», — считает Сазонов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинцы по всей стране протестовали против уничтожения НАБУ и САП.

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