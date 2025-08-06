41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
россия может возобновить свою гибридную кампанию против Европы в ближайшее время — аналитики

14:33 6 августа 2025
российские диверсии в европе

Российские разведывательные службы, по-видимому, внедряют инновации в своих диверсионных операциях в Европе. Согласно отчету Международного института стратегических исследований, количество случаев диверсионных действий и инцидентов гибридной войны, в которых подозревают россию, в Европе резко возросло — до 30 атак в 2024 году. Также известно об 11 случаях гибридных атак, поддерживаемых москвой, между январем и маем 2025 года.

Аналитики оценили, что тенденция к снижению количества диверсионных атак в 2025 году может быть связана с увеличением присутствия НАТО в Черном море. Или с попытками россии позиционировать себя как добросовестного переговорщика во время мирных переговоров с Соединенными Штатами по войне в Украине. Также не исключены опасения, что масштабы российских гибридных атак в Европе могут спровоцировать эскалацию НАТО, говорится в отчете Института изучения войны.

Американские и европейские чиновники сообщили, что тенденция к снижению может быть связана с желанием путина избежать вражды с президентом Трампом в начале американских мирных усилий в Украине. Также, вероятно, он не хотел нарываться на громкие судебные процессы над диверсантами или местными марионетками, которых россия использует для совершения атак.

Официальные источники предостерегают, что тенденция к снижению не свидетельствует о том, что рф прекратила свои гибридные атаки или не будет усиливать их в будущем. Аналитики отмечают, что российские диверсии чаще встречаются в восточноевропейских государствах, чем в западноевропейских. По их словам, российские спецслужбы могут совершенствовать свою тактику и просматривать преступные сети в Европе, с которыми они сотрудничают. Так что россия может возобновить свою гибридную кампанию против Европы в ближайшее время.

Тем временем американский генерал назвал факторы, которые могут остановить россию.

