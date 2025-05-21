Потом США придется заплатить больше: в СМИ назвали последствия заигрывания Трампа с путиным

Администрация Трампа разочарована как президентом Украины Владимиром Зеленским, который проявил решимость настаивать на длительном мире, так и путиным, который оказался уклончивым даже в вопросе, хочет ли он завершения войны. Пообещав избирателям быстрое соглашение, американский президент «устал», как сказал пресс-секретарь Белого дома, а члены его администрации неоднократно угрожали заняться другими делами.

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Эта угроза основывается на предпосылке, что война в Украине — это, по сути, война Европы. С этой точки зрения, то, как она закончится, естественно, повлияет на Европу — вот почему Европа должна платить за нее — и участие Америки является либо благотворительным, либо транзакционным, а не обусловленным собственными интересами Америки. Но война не так далеко, как думает Трамп, и то, как она закончится, имеет значение для американцев. Долгосрочные цели путина явно выходят за пределы Украины, поскольку он стремится восстановить порядок, сложившийся в Европе после холодной войны, который, по его мнению, позволит ему восстановить российское господство и способность москвы влиять на глобальные результаты. путин считает, что может увеличить глобальное влияние россии, лишь уменьшив влияние Америки, считает бывший старший офицер разведки Андреа Кендалл-Тейлор.

Поэтому администрация Трампа стоит перед выбором: она может противостоять кремлю сейчас, в Украине, или позже. Но цена ожидания для Соединенных Штатов будет только расти.

москва уже готовит почву для будущего конфликта в Европе. россия значительно активизировала использование диверсий, вооружение мигрантов и покушения на убийства. Ее подозревают в кибератаках и других целенаправленных нападениях на критически важные объекты инфраструктуры, в том числе критически важные подводные кабели в Балтийском море. Цель этой тактики — ослабить способность Европы противостоять россии и убедить европейцев, что противостоять кремлю слишком трудно и дорого.

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Это время путин, экономика которого уже настроена на войну, а оборонно-промышленная база перегружена, может рассматривать как окно возможностей, которое вскоре закроется.

Америка не выйдет невредимой из другого, потенциально более масштабного конфликта в Европе. Экономики Европы и Америки глубоко интегрированы. Если учесть товары, услуги и инвестиции, то Европа является крупнейшим торговым партнером Америки, крупнейшим рынком для американской продукции и мультипликатором американской мощи. Нестабильность по ту сторону Атлантики нанесет ущерб Соединенным Штатам.

Война в Украине, возможно, ведется за океаном, но если администрация Трампа решит не инвестировать в противостояние россии сейчас, американцы заплатят большую цену в будущем, считает офицер.

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