В этом заключается главная цель: американский генерал назвал факторы, которые могут остановить россию

Генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк не видит развития событий, которое привело бы к оккупации россии, однако считает, что война будет продолжаться до тех пор, пока украинский народ будет сохранять мужество, волю и возможность оказывать сопротивление.

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«И это сопротивление должно быть подкреплено значительно более жесткими экономическими мерами против россии и ее союзников, — говорит он. — Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована. путин будет продолжать эту войну, пока будет считать, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария».

По мнению Кларка, пока путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится.

«Именно поэтому международное сообщество обязано направить путину четкий и решительный сигнал: вы не добьетесь успеха, вы будете вытеснены из Украины, и чем раньше вы прекратите агрессию, тем меньше будут последствия для вас лично и для россии. Такой бескомпромиссный месседж должен прозвучать, чтобы остановить войну. Все сценарии сводятся к одному — намерениям и воле путина. Если президент Трамп действительно сможет мобилизовать ту дипломатическую силу, на которую он рассчитывает, может появиться реальная возможность завершить войну успешно. Однако для этого нужно сильное, единое лидерство со стороны стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов, чтобы убедить путина в том, что он втянул россию в роковую авантюру. И что надо уже остановиться. В этом и заключается главное условие прекращения конфликта», — резюмировал генерал.

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Ранее сообщалось, что в ответ на ультиматум Трампа путин нанес дважды за одну ночь массированные удары по Киеву.

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