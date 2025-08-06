Часть украинцев могут освободить от уплаты ЕСВ: в Раде ждут одобрения новые правила налогообложения

Украинское законодательство предусматривает, что физические лица-предприниматели, которые вступили в ряды Сил обороны и защищают страну, на время службы освобождаются от предоставления отчетности и уплаты налогов, в том числе и ЕСВ. Между тем, в парламенте был зарегистрирован проект закона об освобождении от уплаты единого социального взноса некоторых категорий граждан.

Так, недавно народным депутатам было предоставлен на ознакомление проект закона о внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» об освобождении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование лиц независимо от вида назначенной и выплачиваемой им страховой выплаты (пенсии) или социальной помощи.

Этим документом авторы предлагают уточнить, что получение пенсионерами (получающими доход как ФЛП, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, являющимся членами фермерского хозяйства) иного вида пенсионного обеспечения, чем пенсия по возрасту или за выслугу лет, или социальная помощь, не лишает их предоставленного права на освобождение от уплаты ЕСВ.

Народные депутаты отмечают, что действующее законодательство не однозначно трактует освобождение от уплаты налога пенсионерами, получающих другие соцвыплаты, нежели определенные законодательством для освобождения от ЕСВ.

Напомним, что весной этого года правительство подготовило законопроект о налогообложении онлайн-торговли украинцев по ставке 23% (18% налог на доходы физлиц и 5% военного сбора), однако после отставки Кабмина Дениса Шмыгаля его пока что отложили.

