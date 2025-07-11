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- 17:05 Должны ли мобилизованные «ФОПы» платить налоги во время службы: налоговая служба внесла ясность
Должны ли мобилизованные «ФОПы» платить налоги во время службы: налоговая служба внесла ясность
Находящиеся на военной службе физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (закон
В ведомстве отметили, что на время службы ФЛП не должны платить:
- налог на доходы физических лиц,
- единый налог
- военный сбор,
- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.
Налоговая (ГНС) автоматически освобождает от уплаты этих налогов на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Если данных в Реестре нет, то ФЛП может подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.
ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.
Если ФЛП был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту — он будет обновлен автоматически.
Также мобилизованные ФЛП, осуществляющие независимую профессиональную деятельность/члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.
За период мобилизации плательщика единого взноса начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене за отчетные периоды включительно первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.
Если у ФЛП есть наемные работники — он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.
Отчетность по ЕСВ представляется ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.
Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФЛП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:
- отчетность — до 150 дней,
- уплата — до 180 дней.
Для решения налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов в территориальных органах ГНС созданы рабочие группы. Контакты для самозанятых защитников и их семей можно найти здесь.
Ранее мы сообщали о том, что мобилизованным или проходящим службу по контракту предпринимателям могут списать налоговые долги.
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