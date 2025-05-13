Умер известный футболист и тренер, забивший легендарный гол ударом с 77 метров (фото)

В возрасте 82 лет скончался известный итальянский футболист и тренер Энцо Феррари, сообщает Sky Sports. Ранее чемпион мира по футболу умер в один день со своим легендарным тренером.

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Форвард защищал цвета «Дженоа», «Палермо», «Удинезе» и «Монцы». В серии А он сыграл 55 матчей за «Палермо» и 8 раз поразил ворота соперников. Самый известный свой гол Энцо забил в 1969 году, когда на римском «Стадио Олимпико» поразил ворота «Ромы» мощным ударом с 77 метров.

Завершив карьеру в 35 лет, Феррари стал тренером, возглавляя сначала молодежную, а затем взрослую команду «Удинезе», в которой работал с такими звездами, как бразильцы Зико и Эдиньо, чемпион мира Франко Каузио и будущий победитель Кубка европейских чемпионов Пьетро Паоло Вирдис.

В "Удинезе" Энцо Феррари (справа) тренировал легендарного бразильца Зико (слева)

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После своего успеха на родине (6-е место со скромным клубом всего с четырьмя поражениями за сезон) Энцо Феррари стал первым итальянским тренером, работавшим в чемпионате Испании. В сезоне-1984/1985 специалист возглавил «Сарагосу», сенсационно обыграв на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» с Вальдано и Бутрагеньо в составе.

Позже итальянец, завершивший тренерскую карьеру в 2002 году, возглавлял «Триестину», «Авеллино», «Падову», а также «Палермо», выведя команду из серии C в серию B. Он также работал в «Реджине», с которой вышел в элитный дивизион. В 2010—2011 годах Феррари занимал пост генерального директора «Триестины».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый футболист, которому соперники отомстили за игру в очках.

Фото ФК «Удинезе», ФК «Сарагоса»



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