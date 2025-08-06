41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров

20:17 6 августа 2025
Андре Тан

Популярный дизайнер Андре Тан, который назвал правила составления гардероба, поделился трендами летних аксессуаров. По словам Тана, именно они придают образу совершенство и особый шарм. На своей странице в социальной сети Тан выложил фотографии и объяснил, какие аксессуары наиболее актуальны этим летом.

Дизайнер рекомендует всегда иметь при себе французскую заколку.

«Идеально подходит для пучка, полухвоста или просто для закрепления волос сзади, — написал Андре. — Объемная резинка — тренд, вернувшийся из 90-х. Идеально сочетать ее с хвостом или пучком. Повязка на голову — черная или белая. Шпилька „old money“ — придает образу элегантности. Платок — можно завязать на голову, на сумку или даже как топ».

Подписчики поблагодарили за рекомендации и поделились своими наблюдениями.

«Сейчас в Греции у всех местных и туристов пластиковые крабики в виде цветочка, — поделились впечатлениями. — Они повсюду: с хвостиком типа мальвина, на сумках».

«Я накупила еще раньше похожих атласных резинок многих цветов, потому что живу в США, и там, где я живу, столько национальностей, что одевай хоть рога и пофиг на моду… Но как же я обрадовалась, что мои резиночки, которые уже от Рождества ношу, сейчас в тренде», — добавили в комментариях.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ стилист назвала самые актуальные сочетания одежды.

86

