«Этот образ по-прежнему в моде, его никто не отменял»: стилист назвала самые актуальные сочетания одежды и аксессуаров

Стилист Дарья Кравченко говорит, что лето 2025 года дает возможность проявить фантазию и воплотить самые смелые мечты в том, что касается комбинирования образов. Теплое время года — время легких платьев, сарафанов, юбок и кофт . По мнению стилистов, летом следует отдавать предпочтение именно такой одежде, а брюки и джинсы оставить для другого времени года.говорит, что лето 2025 года дает возможность проявить фантазию и воплотить самые смелые мечты в том, что касается комбинирования образов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дарья назвала актуальные фасоны платьев, комбинации стилей и образов, которые только подчеркнут достоинства фигуры.

«Вариант для офиса или деловой встречи»

— Дарья, извечный вопрос: что предпочесть — брюки или платье?

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— Признаюсь, мне не хотелось бы выбирать между ними. Есть случаи, когда лучше остановиться на любимой паре джинсов, отложив в сторону платье. Например, собираясь в долгую дорогу или прогулку по лесу. Но в таком случае я посоветовала бы иметь спортивный костюм, который универсален для активных передвижений. Стоит только учесть, что в идеале — материал, из которого он сделан должен быть плотным качественным коттоном. Если же речь идет о прогулке в городе, встрече с друзьями в кафе или офисной работе — здесь я отдала бы предпочтение платью или юбке с блузкой.

— Какие платья сейчас актуальны?

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— В моду снова ворвался бохо-стиль, а это значит — цветочные принты, воланы, оборки и бахрома.

"В моду снова ворвался бохо-стиль, а это значит — цветочные принты, воланы, оборки и бахрома", - отмечает Дарья

Остается актуальным и сдержанный тон начала девяностых — платья из плотной ткани с четко очерченной талией или прямым кроем. Их длина оканчивается чуть ниже колена. Такой вариант подойдет для офиса или деловой встречи.

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Стиль начала девяностых по-прежнему актуален

«Выглядеть ярко, несмотря ни на что»

— Какую обувь подобрать под такое лаконичное платье?

— Идеальным будет вариант балеток — в летнем сезоне это самый актуальный фасон. Их цвет может совсем не совпадать с цветом платья или других аксессуаров. Балетки просто существуют сами по себе. Иногда «в паре» с короткими носками. Кстати, с носками можно носить и босоножки, и классические шлепанцы. Вообще нынешняя мода дает возможность воплотить в жизнь все желания, которые касались ваших образов. Нужно лишь не переборщить в сочетаниях и количестве модных акцентов.

Балетки в этом летнем сезоне – самый актуальный фасон обуви

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— Что вы имеете в виду?

— Скажем, если у вас «акцентные» балетки красного цвета, то сумка яркого цвета может не сработать. Как и большое колье или серьги. Пусть внимание в образе будет уделено одной яркой вещи, а остальное лишь поддерживает ее.

Это касается и самой одежды. Выбирая блузу с воланами или пышными рукавами, которые сейчас очень популярны, не стоит «обременять» образ юбкой с оборками. Сдержанность в проявлении своих желаний не будет излишней и при выборе одежды.

"Выбирая блузу с воланами или пышными рукавами, которые сейчас очень популярны, не стоит «обременять» образ юбкой с оборками", - советует стилист

— Какие принты подобрать для летних нарядов?

— В моде сложные текстуры тканей. Это означает, что на них может быть вышивка или элементы в виде цвета. В таком случае, фасон уже не так важен — все внимание на особенность рисунка. Я уже говорила о бохо-стиле, а это значит — цветочные расцветки. Нужно помнить лишь несколько правил: большие рисунки зрительно будут увеличивать ваш образ, а мелкие цветочки — «рассеивать» его.

В моде складные текстуры тканей

Это касается и клетки — невысоким девушкам лучше выбирать одежду в клетку небольшого размера. Хотя я советовала бы от таких принтов им совсем отказаться. Остается в моде и монохромность — одежда в одном тоне. В моде глубокий синий и зеленый оттенки. И, конечно, никто не отменял красный цвет — он по-прежнему актуален. Как и обувь этого же оттенка.

Невысоким девушкам лучше выбирать одежду в клетку небольшого размера

— На какие фасоны туфель обратить внимание?

— Сейчас нет однозначных правил, запрещающих ту или иную форму. Носите то, что нравится и удобно для ног. Конечно, это, прежде всего, касается кроссовок и от них невозможно отказаться. Но в образах — платья или юбки плюс спортивная обувь — на смену кроссовкам приходят балетки. Они выглядят более женственно и могут иметь множество вариантов — с круглыми носами и заостренными.

Балетки с заостренными носами придают образу женственности.

Обратите внимание на обувь с заклепками, ремешками и стразами. Высокие каблуки — только для особых случаев. Средние — для повседневного ношения.

Кстати, тренд на леопардовые принты в одежде перешел на обувь и аксессуары. Нынешняя мода позволяет удовлетворить любые желания, а теплое время года — выглядеть ярко, несмотря ни на что.

Стилистка советует обратить внимание на обувь с заклепками, ремешками и стразами

Тренд на леопардовые принты в одежде перешел на обувь и аксессуары

Ранее известный стилист Андре Тан посоветовал, какие вещи в этом сезоне следует избегать, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

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