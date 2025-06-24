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«Этот образ по-прежнему в моде, его никто не отменял»: стилист назвала самые актуальные сочетания одежды и аксессуаров
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дарья назвала актуальные фасоны платьев, комбинации стилей и образов, которые только подчеркнут достоинства фигуры.
«Вариант для офиса или деловой встречи»
— Дарья, извечный вопрос: что предпочесть — брюки или платье?
— Признаюсь, мне не хотелось бы выбирать между ними. Есть случаи, когда лучше остановиться на любимой паре джинсов, отложив в сторону платье. Например, собираясь в долгую дорогу или прогулку по лесу. Но в таком случае я посоветовала бы иметь спортивный костюм, который универсален для активных передвижений. Стоит только учесть, что в идеале — материал, из которого он сделан должен быть плотным качественным коттоном. Если же речь идет о прогулке в городе, встрече с друзьями в кафе или офисной работе — здесь я отдала бы предпочтение платью или юбке с блузкой.
— Какие платья сейчас актуальны?
— В моду снова ворвался бохо-стиль, а это значит — цветочные принты, воланы, оборки и бахрома.
Остается актуальным и сдержанный тон начала девяностых — платья из плотной ткани с четко очерченной талией или прямым кроем. Их длина оканчивается чуть ниже колена. Такой вариант подойдет для офиса или деловой встречи.
«Выглядеть ярко, несмотря ни на что»
— Какую обувь подобрать под такое лаконичное платье?
— Идеальным будет вариант балеток — в летнем сезоне это самый актуальный фасон. Их цвет может совсем не совпадать с цветом платья или других аксессуаров. Балетки просто существуют сами по себе. Иногда «в паре» с короткими носками. Кстати, с носками можно носить и босоножки, и классические шлепанцы. Вообще нынешняя мода дает возможность воплотить в жизнь все желания, которые касались ваших образов. Нужно лишь не переборщить в сочетаниях и количестве модных акцентов.
— Что вы имеете в виду?
— Скажем, если у вас «акцентные» балетки красного цвета, то сумка яркого цвета может не сработать. Как и большое колье или серьги. Пусть внимание в образе будет уделено одной яркой вещи, а остальное лишь поддерживает ее.
Это касается и самой одежды. Выбирая блузу с воланами или пышными рукавами, которые сейчас очень популярны, не стоит «обременять» образ юбкой с оборками. Сдержанность в проявлении своих желаний не будет излишней и при выборе одежды.
— Какие принты подобрать для летних нарядов?
— В моде сложные текстуры тканей. Это означает, что на них может быть вышивка или элементы в виде цвета. В таком случае, фасон уже не так важен — все внимание на особенность рисунка. Я уже говорила о бохо-стиле, а это значит — цветочные расцветки. Нужно помнить лишь несколько правил: большие рисунки зрительно будут увеличивать ваш образ, а мелкие цветочки — «рассеивать» его.
Это касается и клетки — невысоким девушкам лучше выбирать одежду в клетку небольшого размера. Хотя я советовала бы от таких принтов им совсем отказаться. Остается в моде и монохромность — одежда в одном тоне. В моде глубокий синий и зеленый оттенки. И, конечно, никто не отменял красный цвет — он по-прежнему актуален. Как и обувь этого же оттенка.
— На какие фасоны туфель обратить внимание?
— Сейчас нет однозначных правил, запрещающих ту или иную форму. Носите то, что нравится и удобно для ног. Конечно, это, прежде всего, касается кроссовок и от них невозможно отказаться. Но в образах — платья или юбки плюс спортивная обувь — на смену кроссовкам приходят балетки. Они выглядят более женственно и могут иметь множество вариантов — с круглыми носами и заостренными.
Обратите внимание на обувь с заклепками, ремешками и стразами. Высокие каблуки — только для особых случаев. Средние — для повседневного ношения.
Кстати, тренд на леопардовые принты в одежде перешел на обувь и аксессуары. Нынешняя мода позволяет удовлетворить любые желания, а теплое время года — выглядеть ярко, несмотря ни на что.
Ранее известный стилист Андре Тан посоветовал, какие вещи в этом сезоне следует избегать, чтобы выглядеть стильно и элегантно.360
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Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня