Яркие акценты могут быть, но: дизайнер назвал правила составления гардероба

Известный дизайнер Андре Тан, который вернулся из Америки, поделился правилами составления летнего гардероба. По словам Тана, в каждом образе должно быть правило «3-х акцентов»: ткань, аксессуар и цвет. На своей странице в социальной сети Андре дал советы, которые помогут выглядеть стильно в любой ситуации.

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«Выбирайте шляпы из натуральных материалов — солома, лен, — написал Тан. — Они не только защищают от солнца, но и добавляют образу аристократический вайб. Идеальные цвета: пастель, песочный, белый или классический черный. Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей».

Топ-3 тканей для летнего гардероба: лен, шелк и хлопок — только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не теряли форму.

Формула образа: натуральная ткань + простой крой = визуально очень дорого.

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Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок — не все сразу. Летняя обувь должна быть минималистичной, из кожи или замши, в нейтральных тонах. Не забывай о: ретро-очках, тонких украшениях, шелковом платке на голову или на ручку сумки.

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Ранее стилистка назвала лучшие сочетания одежды и аксессуаров.

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