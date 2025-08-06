41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Последнее летнее полнолуние: когда оно произойдет и что принесет знакам зодиака Луна в Водолее

16:07 6 августа 2025
Полнолуние 9 августа 2025 года произойдет в Водолее - Фото: stellarium-web.org

Девятого августа 2025 года в 10:55 по киевскому времени произойдет полнолуние в знаке Водолея. Это астрологическое событие уникально, так как оно символизирует начало новой эры и последний раз подобные энергии были 84 года назад. Августовское полнолуние происходит в Водолее под управлением Урана, недавно вошедшего в знак Близнецы, поясняет астролог Марина Скади.

Такое сочетание — Полнолуние в Водолее на фоне Урана в Близнецах — это мощный импульс для ментального пробуждения. Оно может принести неожиданные идеи и новые перспективы, побуждая нас пересмотреть привычные схемы мышления и коммуникации. Оно всегда про свободу, коллективное сознание, будущее.

«При полной Луне в Водолее, Солнце всегда находится напротив — во Льве, соответственно, в этот период активна ось Лев-Водолей, которая характеризует индивидуальность и коллектив, творчество и авантюризм», — рассказывает Скади.

Полнолуние 9 августа может спровоцировать внутренние конфликты между личными желаниями и общественными ожиданиями. То, что раньше казалось важным, может утратить свою актуальность, а на первый план выйдут новые приоритеты.

РЕКЛАМА

Поскольку полнолуние совпадает с периодом ретроградного Меркурия, это идеальное время для того, чтобы вернуться к старым проектам. Переосмыслив их под новым углом, вы сможете повысить их эффективность. Это особенно благоприятно для сфер, связанных с технологиями, коммуникациями, дизайном и образованием.

«Это полнолуние — своего рода портал в будущее. Однако пройти через него можно только с открытым сердцем и ясным умом. Не спешите действовать, сначала прислушайтесь к себе и осознайте, что для вас действительно важно. Особенно сильное влияние этого полнолуния почувствуют представители знаков Водолея, Близнецов и Льва, родившиеся во второй декаде, а также те, у кого есть планеты в 16°-18° этих знаков. Для вас это время решительных действий, когда нужно принять вызов и выйти из зоны комфорта», — пишет Марина Скади.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет успех на текущей неделе.

РЕКЛАМА

Фото: stellarium-web.org

624

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Реальные зарплаты будут расти: но меньшими темпами, https://ru.freepik.com/

В Украине вырастет заработная плата: на что это повлияет

Гороскоп на 6 августа 2025 года. Фото - Pixabay

Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года

Alina FooDee показала вкусную выпечку, фото скриншот видео

Яблочный шедевр за 15 минут: известная блогерша поделилась рецептом вкусной выпечки

Следующий материал
Новости партнеров