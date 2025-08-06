- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
Последнее летнее полнолуние: когда оно произойдет и что принесет знакам зодиака Луна в Водолее
Девятого августа 2025 года в 10:55 по киевскому времени произойдет полнолуние в знаке Водолея. Это астрологическое событие уникально, так как оно символизирует начало новой эры и последний раз подобные энергии были 84 года назад. Августовское полнолуние происходит в Водолее под управлением Урана, недавно вошедшего в знак Близнецы, поясняет астролог Марина Скади.
Такое сочетание — Полнолуние в Водолее на фоне Урана в Близнецах — это мощный импульс для ментального пробуждения. Оно может принести неожиданные идеи и новые перспективы, побуждая нас пересмотреть привычные схемы мышления и коммуникации. Оно всегда про свободу, коллективное сознание, будущее.
«При полной Луне в Водолее, Солнце всегда находится напротив — во Льве, соответственно, в этот период активна ось Лев-Водолей, которая характеризует индивидуальность и коллектив, творчество и авантюризм», — рассказывает Скади.
Полнолуние 9 августа может спровоцировать внутренние конфликты между личными желаниями и общественными ожиданиями. То, что раньше казалось важным, может утратить свою актуальность, а на первый план выйдут новые приоритеты.
Поскольку полнолуние совпадает с периодом ретроградного Меркурия, это идеальное время для того, чтобы вернуться к старым проектам. Переосмыслив их под новым углом, вы сможете повысить их эффективность. Это особенно благоприятно для сфер, связанных с технологиями, коммуникациями, дизайном и образованием.
«Это полнолуние — своего рода портал в будущее. Однако пройти через него можно только с открытым сердцем и ясным умом. Не спешите действовать, сначала прислушайтесь к себе и осознайте, что для вас действительно важно. Особенно сильное влияние этого полнолуния почувствуют представители знаков Водолея, Близнецов и Льва, родившиеся во второй декаде, а также те, у кого есть планеты в 16°-18° этих знаков. Для вас это время решительных действий, когда нужно принять вызов и выйти из зоны комфорта», — пишет Марина Скади.
