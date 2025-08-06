Я оказался с автоматом в метро, ожидая российского десанта: популярный актер о личной потере

Популярный актер, певец и воин, звезда «Участковый с ДВРЗ» Роман Мацюта с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, служил в добровольческом батальоне. Сейчас он вернулся в профессию и признается, что его война полностью изменила.

- Я не верил, что будет полномасштабное вторжение, — признался Роман в проекте «Моя история» (Интер). — А когда оно началось — я был взбешен. Такая безнадежная ярость… Я тогда жил в Вышгороде — оставаться там под большой угрозой оккупации было бы самоубийством. Выехал в Киев. И сразу искал, где могу пригодиться… Мне выдали автомат — совершенно новый. И я по YouTube учился его разбирать. Разобрал — а собрать не могу. Это ведь не гитара. Но руки привыкают. Ты спишь с ним, привыкаешь к каждому движению — потому что речь идет о выживании…

В начале полномасштабного вторжения у меня был подписан контракт с бельгийцами — второй сезон популярного сериала. Вместо съемок в Брюсселе — я оказался с автоматом в метро, ожидая российского десанта. Меня приняли в добровольческий батальон отчасти благодаря тому, что узнали. Но тогда я думал только об одном: выжить. И если удастся — может, еще буду сниматься.

Роман рассказал, что ему не раз предлагали играть россиян в фильмах о войне.

- Это морально невыносимо. Как вы себе представляете? Они убили двух моих братьев. Они убили много моих друзей. А я буду каждый день приезжать на съемку и надевать эту проклятую форму, зная, что ребята сейчас держат фронт, бьют врага. А я играю здесь в киношку… Я категорически против снимать о войне во время войны — это продолжающиеся события. Мы еще не нашли всех убитых, замученных в Буче, в Изюме, по всей Украине, в Херсоне. Мы еще не вернули пленных, еще не похоронили всех убитых. О чем кино?

Известно, что родной брат Романа погиб на войне в октябре 2023 года под Кураховым.

- Когда все уезжали, он приехал из Польши, чтобы защищать Украину, — рассказал актер. — Похоронен в Вышгороде… Что помогает держаться? Нельзя, чтобы тебя видели слабым те, кто на тебя равняется. Поэтому когда горько — плачешь в кулак. Но никто не должен видеть твои слезы. Потому что дальше — за дело. Иначе никак.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный актер и воин во второй раз станет папой.

