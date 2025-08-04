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Шоу-бизнес

«Будет сын!»: известный актер второй раз станет папой (фото)

14:11 4 августа 2025
Владимир Ращук и Виктория Билан

Популярная актриса и блогер, жена актера-воина Владимира Ращука Виктория Билан сообщила неожиданную новость. В свой день рождения на странице в социальной сети Виктория выложила фотографии и сообщение о том, что она ждет ребенка.

Напомним, Владимир Ращук с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Он не смог лично поздравить жену с днем рождения, а Виктория, обращаясь к мужу, сообщила, что ожидает рождения мальчика.

Актриса сообщила, что ожидает рождения мальчика

«Сегодня мне 47, — написала Виктория. — Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на День Рождения за всю мою жизнь!

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P. S. Володя, если тебе вдруг еще интересно, — у нас будет СЫН!"

Виктория Билан отпраздновала свой 47-й день рождения

Известно, что это будет второй ребенок супругов. Пара имеет дочь Екатерину, которая учится в театральном вузе.

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Подписчики отреагировали на отличную новость и поздравили семью с будущим пополнением.

«Вика! Какая ты красивая! - написала в ответ актриса Настя Цимбалару. — Поздравляю! Сил, вдохновения и Божьей защиты вам с малышом!»

«Викуся, с твоим двойным праздником, — поздравили актрису. — Ангела-хранителя тебе и малышу! Это большое счастье! Все остальное — мелочи, которые со временем забудутся и отболят».

«Какая радость, поздравляю, — отреагировали на новость. — Пусть этот малыш родится в мире и согласии! Прекрасные новости, знаю, как ты этого ждала!»

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Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что о своей первой беременности рассказала популярная певица.

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