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«Будет сын!»: известный актер второй раз станет папой (фото)
Популярная актриса и блогер, жена актера-воина Владимира Ращука Виктория Билан сообщила неожиданную новость. В свой день рождения на странице в социальной сети Виктория выложила фотографии и сообщение о том, что она ждет ребенка.
Напомним, Владимир Ращук с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Он не смог лично поздравить жену с днем рождения, а Виктория, обращаясь к мужу, сообщила, что ожидает рождения мальчика.
«Сегодня мне 47, — написала Виктория. — Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на День Рождения за всю мою жизнь!
Известно, что это будет второй ребенок супругов. Пара имеет дочь Екатерину, которая учится в театральном вузе.
Подписчики отреагировали на отличную новость и поздравили семью с будущим пополнением.
«Вика! Какая ты красивая! - написала в ответ актриса Настя Цимбалару. — Поздравляю! Сил, вдохновения и Божьей защиты вам с малышом!»
«Викуся, с твоим двойным праздником, — поздравили актрису. — Ангела-хранителя тебе и малышу! Это большое счастье! Все остальное — мелочи, которые со временем забудутся и отболят».
«Какая радость, поздравляю, — отреагировали на новость. — Пусть этот малыш родится в мире и согласии! Прекрасные новости, знаю, как ты этого ждала!»
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что о своей первой беременности рассказала популярная певица.352
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