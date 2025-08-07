- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
В Украине могут вновь подорожать сигареты: причем тут Евросоюз
После того как весной в Украине выросли акцизы на табачные изделия, курильщики могут вновь начать готовиться к росту цен на сигареты. Правда, вероятнее всего, это произойдет уже в 2026-м.
Как сообщает ТСН, в Европейском Союзе готовятся к значительному повышению минимального акциза на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты в 2,4 раза. Речь идет об увеличении минимального акциза на сигареты на 139% - с 90 до 215 евро за 1000 сигарет.
Из 27 стран Евросоюза в 22 акциз составляет меньше предложенной цифры и потому может быть повышен. Также данный акциз будет касаться электронных сигарет, табака для нагрева и никотиновых пакетиков.
По прогнозам Европейской комиссии, новая система налогообложения позволит странам-членам ЕС дополнительно привлекать около 15 миллиардов евро ежегодно в бюджеты. Ожидается также экономия на здравоохранении в размере примерно 6 миллиардов евро в год благодаря уменьшению потребления табака.
Для Украины подобное решение ЕС также может вылиться в рост цен на сигареты — так, ранее был принят закон о постепенном приведении украинских акцизов к европейским в течение 2026−2028 годов. В случае же если Евросоюз повысит свои минимальные акцизы, Украине вновь придется увеличивать собственные ставки акцизного налога, что неминуемо поднимет вверх розничные цены на сигареты, а также увеличит теневой рынок табака.
Тем временем нардепы предлагают запретить в Украине электронные сигареты из-за их огромного влияния на здоровье подростков.
Фото: pixabay108
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин