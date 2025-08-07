В Украине могут вновь подорожать сигареты: причем тут Евросоюз

После того как весной в Украине выросли акцизы на табачные изделия, курильщики могут вновь начать готовиться к росту цен на сигареты. Правда, вероятнее всего, это произойдет уже в 2026-м.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает ТСН, в Европейском Союзе готовятся к значительному повышению минимального акциза на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты в 2,4 раза. Речь идет об увеличении минимального акциза на сигареты на 139% - с 90 до 215 евро за 1000 сигарет.

Из 27 стран Евросоюза в 22 акциз составляет меньше предложенной цифры и потому может быть повышен. Также данный акциз будет касаться электронных сигарет, табака для нагрева и никотиновых пакетиков.

По прогнозам Европейской комиссии, новая система налогообложения позволит странам-членам ЕС дополнительно привлекать около 15 миллиардов евро ежегодно в бюджеты. Ожидается также экономия на здравоохранении в размере примерно 6 миллиардов евро в год благодаря уменьшению потребления табака.

РЕКЛАМА

Для Украины подобное решение ЕС также может вылиться в рост цен на сигареты — так, ранее был принят закон о постепенном приведении украинских акцизов к европейским в течение 2026−2028 годов. В случае же если Евросоюз повысит свои минимальные акцизы, Украине вновь придется увеличивать собственные ставки акцизного налога, что неминуемо поднимет вверх розничные цены на сигареты, а также увеличит теневой рынок табака.

Тем временем нардепы предлагают запретить в Украине электронные сигареты из-за их огромного влияния на здоровье подростков.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

108

Читайте нас в Facebook