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Вызывает новые болезни среди подростков: в Украине хотят запретить электронные сигареты
В то время как после роста акцизов на табачные изделия в Украине подорожали сигареты, нардепы хотят запретить производство и продажу Vape — устройств для нагревания табачной смеси или «электронных сигарет». В Раде объясняют это желанием уберечь от опасности подростков.
Так, речь идет о законопроекте № 13 548 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении запрета на производство, импорт и введение в обращение электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах». В рамках последнего предлагается полностью запретить производство и продажу электронных сигарет, которые официально нельзя продавать до 18 лет, но запрет часто игнорируется.
По данным авторов законопроекта, среди подростков 13−15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% являются нынешними потребителями. Половина опрошенных подростков в возрасте 15−16 лет имели опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) употреблял их за последние 30 дней.
В состав смесей для э-сигарет входят вредные вещества вроде акролеина — гербицида, который может вызвать необратимое повреждение легких, диацетила — ароматического вещества, которое может приводить к заболевания легких, кадмия — токсичного металла, вызывающий проблемы с дыханием и многих других.
Все это ведет к возникновению таких заболеваний как:
- EVALI (повреждение легких, вызванное вейпингом) — в 2019 году в США зафиксирована вспышка заболевания легких, связанного с употреблением электронных сигарет. Были зарегистрированы около 3000 случаев, из которых почти 70 закончились летально. 15% пациентов были моложе 18 лет;
- облитерирующий бронхиолит — болезнь, поражающая мелкие дыхательные пути, часто возникающие вследствие воздействия диацетила. Это вещество используется для придания аромата жидкостям для электронных сигарет, а раньше ее применяли в производстве попкорна, что и дало заболеванию второе название болезни — «попкорновые легкие».
В силу этого авторы законопроекта предлагают полностью запретить производство электронных сигарет в Украине и установить наказание за нарушение данного закона.
Заметим, что табачный рынок Украины остается одним из самых «теневых» в стране.
Фото — Pixabay68
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк