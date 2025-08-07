Германия опережает: в Польше паника из-за войны в Украине

Германия, которую ранее критиковали за осторожный подход к поставкам оружия в Киев, становится крупным инвестором в украинскую оружейную промышленность. Масштабы и темпы ее деятельности контрастируют с более осторожной позицией Польши и других стран региона, которые, несмотря на заявленную военную поддержку, не запускают масштабные промышленные проекты в Украине.

Наиболее ярким примером участия Германии является деятельность компании Rheinmetall, пишет польское издание Wiadomosci.

В июле 2024 года компания подписала соглашение с правительством Украины о строительстве завода по производству боеприпасов, который будет производить 155-мм снаряды. Следующим шагом является строительство танкового завода стоимостью примерно 200 миллионов евро. Завод не только будет ремонтировать и модернизировать танки Leopard 1 и 2, переданные Украине, но и потенциально собирать новые машины по лицензии.

По информации издания, немецкие инвестиции не ограничиваются Rheinmetall. В октябре 2024 года ООО «КНДС Украина», совместное предприятие франко-немецкой компании KNDS, официально начало деятельность в Украине. Его миссия заключается в предоставлении технической поддержки, ремонте и капитальном ремонте западных систем, используемых на передовой, включая танки Leopard, гаубицы PzH 2000, а также Gepard, французские CAESAR и AMX-10RC. Также в скором времени планируется начать производство запасных частей и боеприпасов калибра 155 мм.

В то же время Польша, будучи одной из стран, поддерживающих Киев в военном и политическом плане, не инвестирует в Украину в масштабах, сравнимых с Германией.

«Другими словами, мы почти не инвестируем в оборонную промышленность», — отмечают журналисты.

В то же время Polska Grupa Zbrojeniowa и ее дочерние компании участвуют в ремонте оборудования и передаче технологий, но это все еще происходит на польской стороне границы. Создаются сервисные центры для ракет Krab и Leopard, однако полноценные процессы сборки или производства еще не перенесены на украинскую территорию.

В феврале 2025 года Polska Grupa Zbrojeniowa подписала меморандум о взаимопонимании с UDI, которая официально заменила «Укроборонпром» в марте 2023 года, относительно совместных проектов в сфере боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.

«Однако это скорее техническое сотрудничество, чем крупные капиталовложения в украинскую промышленность, как в случае с Германией или даже чехами, которые вместе с UDI планируют построить завод по производству винтовочных боеприпасов в Украине», — говорится в статье.

Германия строит устойчивое промышленное присутствие, которое позволит ей играть ключевую роль в будущем восстановлении и модернизации ее Вооруженных Сил. Польша, с другой стороны, несмотря на свою значительную военную помощь, может упустить возможность рано войти в местные цепочки поставок и закрепиться в развивающемся украинском оборонном секторе.

Авторы статьи констатируют — если эта тенденция сохранится, после войны немецкие и западноевропейские компании станут естественными партнерами для Киева в модернизации и закупках. А вот польская промышленность может остаться преимущественно сервисной базой.

Таким образом, война в Украине стала не только испытанием военной солидарности, но и соревнованием за место в будущей архитектуре оборонной промышленности. Благодаря инвестициям в заводы по производству боеприпасов, потенциальное производство танков и масштабные совместные предприятия Германия уже закладывает основу для долгосрочного сотрудничества.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали многомиллиардных договоренностей с партнерами о производстве оружия.

