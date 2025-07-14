Оккупантам приготовиться: какое оружие Германия пообещала Украине

Германия предоставит Украине финансовую поддержку для приобретения ракет большой дальности в количестве, превышающем сотню единиц. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе ZDF Heute journal. Генерал является руководителем специального штаба Украины в Министерстве обороны Германии и отвечает за координацию военной помощи Украине, пишет ZDF Heute.

ВІДЕО ДНЯ

Информационная карта показывает потенциальную дальность немецких систем вооружения, используемых в войне в Украине. Уже поставленная самоходная гаубица 2000 года имеет дальность до 40 километров, обещанная колесная гаубица RCH 155 может поражать цели на расстоянии до 54 километров, ракетное пусковое устройство Mars II имеет дальность до 84 километров. Крылатые ракеты типа Taurus, которые требует Украина, могут достигать целей на расстоянии до 500 километров.

По словам Фройдинга, ситуация в Украине сейчас «безусловно, напряженная с военной точки зрения», у российских вооруженных сил инициатива". В воздушном пространстве ситуация для Украины ухудшилась, особенно в больших городах за последние недели. Требуются системы вооружения, которые могут достигать глубины российской территории, атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.

Глубоко под землей украинцы производят запасные части для западной артиллерии и совершенствуют дроны для обороны против российской агрессии — таким образом, Украина экономит время и деньги.

РЕКЛАМА

Уже в конце июля должны быть поставлены первые системы вооружений дальнего радиуса действия — это соглашение между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия инициировала и финансирует, говорит Фройдинг.

«А потом — в большом количестве, которое измеряется сотнями единиц», — добавляет генерал.

Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и возможности Украины в ближайшие недели и месяцы.

РЕКЛАМА

Фройдинг говорит, что происходит «тесная координация с партнерами» по поводу того, как «завезти в страну новые системы противовоздушной обороны средней и большой дальности». Также по поводу возможной поставки в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия должна приобрести у США, «в течение нескольких недель ведутся переговоры» на всех уровнях.

Как ранее писали «ФАКТЫ», канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «единственный язык, который понимает глава кремля, — это сила».

209

Читайте нас в Facebook