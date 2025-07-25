Запускаем масштабное производство дронов-перехватчиков: Зеленский раскрыл детали о многомиллиардных договоренностях с партнерами

На фоне сложного хода переговоров с россией в Стамбуле президент Владимир Зеленский объявил о начале промышленного производства отечественных дронов-перехватчиков, способных усилить обороноспособность государства и его технологическую автономность. Об этом он сообщил во время недавней встречи с журналистами.

ВІДЕО ДНЯ

По словам Зеленского, которого цитирует hromadske, сейчас к процессу присоединились 10 украинских компаний, хотя по состоянию на сегодняшний день только 4 из них имеют достаточные технологические возможности.

«Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы — четыре компании хорошие, способности будут у десяти… Единично они уже что-то произвели, но денег на это нет», — объяснил Зеленский.

Цена вопроса — около 6 миллиардов долларов, что, по словам президента, вызов для частного сектора.

РЕКЛАМА

Зеленский также рассказал о перспективе развертывания зарубежных линий производства украинского вооружения в формате сотрудничества с международными партнерами. В настоящее время уже достигнута договоренность с Данией, где будет создана производственная база для дронов.

«В Дании будут линии производства дальнобойных дронов. Они дадут дополнительное финансирование — 100, 200, 300 миллионов. Эти дроны будут переданы Украине во время войны, а после будут использоваться для собственной армии», — отметил президент.

Украина также ведет переговоры с Норвегией, Германией и США, которые уже проявили интерес к украинским разработкам. Зеленский анонсировал, что США готовы покупать украинские дроны, а с президентом Дональдом Трампом уже обсуждается возможный контракт на 10−30 миллиардов долларов.

РЕКЛАМА

«Очень важно подготовить этот серьезный договор. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину — они будут заниматься этим», — подчеркнул Зеленский.

На встрече с журналистами президент отдельно очертил ситуацию на передовой. По его словам, на большинстве участков фронта оккупанты не продвигаются, а активизируют военно-информационные операции, пытаясь создать иллюзию успеха:

«Повсюду есть давление россиян. Покровское, Харьковское, Купянское направления — наши ребята стоят. Молодцы», — цитирует hromadske Зеленского.

Он добавил, что на Сумском направлении ситуация значительно улучшилась, а в Покровске и на Днепропетровщине враг пытается снять «символическое видео» для пропаганды — но каждый раз эти попытки подавляются украинскими военными.

РЕКЛАМА

«Заходят диверсионные группы — две, шесть, даже двенадцать. Ставят флаг, снимают… и все уничтожаются нашими защитниками», — добавил он.

Ранее в американском Институте изучения войны не исключали, что россияне, «разгоняющие» производство дронов-камикадзе, до ноября этого года смогут одномоментно атаковать Украину двумя тысячами «Шахедов». В ISW отмечали критичность западных инвестиций в разработку и производство дронов-перехватчиков, чтобы противостоять масштабным российским ударам.

Фото со страницы В. Зеленского в соцсетях

52

Читайте нас в Facebook