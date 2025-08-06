- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
Известный шеф-повар, победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко, заинтриговавший поклонников, поразил признанием. Евгений, скрывающий свою личную жизнь, заговорил о подлинных чувствах и отношениях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Признание Клопотенко вызвало любопытство в его аудитории, которая решила, что шеф-повар уже нашел «свою половинку».
- Раньше я думал, что отношения — это ужас, — поделился Евгений. — Ибо множество отношений, которые я видел — это обычно люди, которые рады бы были жить по-другому, но уже сделали выбор и часто не могут изменить его. Поэтому долго считал, что отношения — это приобретенное людьми и можно без них.
А потом… до меня дошло: отношения, к сожалению, или к радости, это часть, встроенная в человека. Люди хотят есть, спать, дышать, верить, общаться и быть с кем-нибудь в отношениях. Это часть того, как мы, люди, устроены.
Для меня самое главное в отношениях — не стигматизировать их. Есть пределы, но они подвижны. Есть правила на ощущениях. Хочешь — пишешь. Не хочешь — не пишешь. Жить жизнь. Не мучить друг друга. А еще моя партнерша должна быть такой, какой она хочет быть, если захочет меня.
- А что это Клопотенко за отношения заговорил? — задумались в сети. — Евгений, вы уже не в статусе холостяка?
- Кто знает, кто знает)) — загадочно ответил Евгений.
- Как метко и содержательно сложены слова! — добавили подписчики. — Вам бы книги писать!
- Как бы попсово ни звучало, но «человеку нужен человек» и каждый закладывает в эту фразу свое, — ответили словами из популярной песни.
- И это правда, — согласился шеф-повар.
Ранее стало известно, что популярный шеф-повар собрался на проект Холостяк.174
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года