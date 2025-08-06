Известный шеф-повар, победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко, заинтриговавший поклонников, поразил признанием. Евгений, скрывающий свою личную жизнь, заговорил о подлинных чувствах и отношениях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Признание Клопотенко вызвало любопытство в его аудитории, которая решила, что шеф-повар уже нашел «свою половинку».

- Раньше я думал, что отношения — это ужас, — поделился Евгений. — Ибо множество отношений, которые я видел — это обычно люди, которые рады бы были жить по-другому, но уже сделали выбор и часто не могут изменить его. Поэтому долго считал, что отношения — это приобретенное людьми и можно без них.

А потом… до меня дошло: отношения, к сожалению, или к радости, это часть, встроенная в человека. Люди хотят есть, спать, дышать, верить, общаться и быть с кем-нибудь в отношениях. Это часть того, как мы, люди, устроены.

Для меня самое главное в отношениях — не стигматизировать их. Есть пределы, но они подвижны. Есть правила на ощущениях. Хочешь — пишешь. Не хочешь — не пишешь. Жить жизнь. Не мучить друг друга. А еще моя партнерша должна быть такой, какой она хочет быть, если захочет меня.

- А что это Клопотенко за отношения заговорил? — задумались в сети. — Евгений, вы уже не в статусе холостяка?

- Кто знает, кто знает)) — загадочно ответил Евгений.

- Как метко и содержательно сложены слова! — добавили подписчики. — Вам бы книги писать!

- Как бы попсово ни звучало, но «человеку нужен человек» и каждый закладывает в эту фразу свое, — ответили словами из популярной песни.

- И это правда, — согласился шеф-повар.

Ранее стало известно, что популярный шеф-повар собрался на проект Холостяк.

