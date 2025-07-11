Дальше в «Холостяк»: известный шеф-повар поразил новостью

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, удививший своим поступком, обратился с заявлением к поклонникам. На своей странице в социальной сети Эктор выложил фотографию после тренировок и задал вопрос, не отправиться ли ему в проект «Холостяк». Напомним, сейчас идут съемки 14-го сезона, главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк.

ВІДЕО ДНЯ

«Может дальше в „Холостяк“?» — написал Эктор и вызвал бурю одобрения у своих подписчиков.

"Может дальше в "Холостяк"?", - подписал фото Эктор

Известно, что родившийся в Колумбии Эктор Хименес-Браво с начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину, а именно в Ирпень, где поселился еще до большой войны. Он занимается благотворительностью и участвует в записях кулинарного реалити. Именно сейчас в Киеве идет работа над шестнадцатым сезоном «МастерШеф».

РЕКЛАМА

Ранее ведущий «Холостяка» Григорий Решетник выложил эмоциональный пост.

РЕКЛАМА

173

Читайте нас в Facebook