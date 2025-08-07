Овнам нужно держать себя в руках, а Тельцам важно противостоять соблазнам: гороскоп на 7 августа

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 7 августа. Это день, когда небеса могут устроить экзамен на выдержку, создавая ситуации, выход из которых далеко не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, сообщает ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог

Не начинайте новых дел и не принимайте серьезных решений. Есть большая вероятность, что они будут ошибочными или обречены на провал.

Водолей

Сегодня большинство усилий будут напрасными. Отложите все дела и посвятите день полноценному отдыху, который вы давно заслужили.

Рыбы

Не слушайте тех, кто критикует ваши действия или вкусы. Поступайте так, как считаете правильным, независимо от чужого мнения.

РЕКЛАМА

Овен

Единственное, что стоит делать сегодня, — это держать себя в руках. Повышенная эмоциональность может навредить общению с окружающими.

Телец

Противостоять соблазнам дня крайне важно. Один необдуманный шаг может привести к последствиям, которые будет сложно остановить.

Близнецы

Вас ждет эмоциональный всплеск. Лучший способ сохранить душевное равновесие — сосредоточиться на работе.

РЕКЛАМА

Рак

Не настаивайте на своем, даже если вы абсолютно правы. Уступите на время, чтобы сохранить хорошие отношения с оппонентом.

Лев

Ваш авторитет поможет примирить конфликтующие стороны. Окружающие, включая начальство, оценят вашу объективность и доброжелательность.

Дева

От заманчивого предложения, которое поступит сегодня, лучше отказаться. Его привлекательность окажется значительно преувеличенной.

Весы

Составляя долгосрочные планы, не забывайте о полноценном отдыхе. Без него не получится продуктивно работать.

РЕКЛАМА

Скорпион

Чтобы избежать ссор, сократите общение с людьми до минимума. В противном случае досадного конфликта не избежать.

Стрелец

Романтическое знакомство, возможно, будет ярким, но не приведет к серьезным и долгим отношениям. Не ждите большего, чем короткий роман.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 года.

1062

Читайте нас в Facebook