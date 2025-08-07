- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Финляндия не будет покупать у США оружие для Украины: министр обороны назвал причину
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не будет участвовать в поддержке Украины через новый инструмент НАТО на этом этапе, пишет YLE. Напомним, что президент Финляндии неоднократно объяснял Трампу опасность путина.
«Мы выделили наши ресурсы на программу развития внутренней промышленности, в рамках которой мы заказываем продукцию для Украины у наших компаний по всей Финляндии», — объясняет министр обороны.
По словам Хяккянена, Финляндия спланировала программу развития внутренней промышленности вместе с Украиной таким образом, чтобы это наилучшим образом помогло стране. Финляндия не хочет отступать от проекта.
Швеция, Дания и Норвегия заявили, что совместно будут участвовать в поддержке Украины через новый инструмент НАТО на общую сумму более 400 миллионов евро. Предпосылкой является новый механизм финансирования НАТО PURL, который позволяет союзникам НАТО поставлять Украине наиболее необходимое оружие. Нидерланды также заявили о своем участии.
Этот вопрос был продлен президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Идея заключается в том, что европейские страны НАТО будут оплачивать поставки оружия.
«Мы считаем важным, чтобы также были страны, поддерживающие эту инициативу, которая способствует закупке оружия США. Мы все еще очень решительно и энергично поддерживаем Украину, но сейчас сосредоточиваемся на продукции отечественных предприятий», — сказал Хяккянен.
Программа развития внутренней промышленности может быть использована, среди прочего, для поставки все большего количества тяжелых боеприпасов в Украину.
По его словам, другие страны понимают позицию Финляндии как страны, имеющей общую границу с россией.
«Мы хотим продвигать программу внутреннего бизнеса, ведь, кроме помощи Украине, это также укрепляет нашу отечественную оборонную промышленность и обороноспособность Финляндии», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Украина также развивает свою оборонную промышленность, в частности ракетную программу.
