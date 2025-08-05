Украина возлагает на них большие надежды: стали известны подробности о максимально засекреченной ракетной программе Киева

Поскольку россия усиливает атаки, не обращая внимания на угрозы Трампа, Киев ищет новые способы дать отпор. Украина продемонстрировала, что ее передовые беспилотники могут уничтожать цели глубоко внутри российской территории на расстоянии более 1000 км от украинской границы. Она уже производит и использует семейство ракетных систем под названием «Нептун», «Паляница», «Пекло» и «Рута». По данным Киева, производство выросло в восемь раз между 2023 и 2024 годами, и на этот год запланирован еще больший рост. Зеленский заявил, что Украина намерена произвести 3000 крылатых ракет и ракет для беспилотников в 2025 году, пишет The Independent.

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Крылатая ракета Р-360 «Нептун», пустившая на дно российский флагман «Москва», со 150-килограммовой боевой частью была модифицирована, по словам Зеленского, для улучшения дальности полета. Однако «Нептуны» и другие украинские ракеты имеют взрывную полезную нагрузку, которая составляет лишь часть — иногда десятую часть — от того, что несут российские ракеты.

Украинские инженеры сосредоточены на ракетах большой дальности, способных причинить россии ту же боль, которую она ежедневно причиняет украинцам. Одна из них называется «Барс», о которой впервые публично упомянул на украинской выставке оружия в апреле прошлого года министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Скудная появившаяся информация свидетельствует о том, что это гибрид между дальнобойными беспилотниками и крылатыми ракетами с турбореактивным двигателем, что обеспечивает ему большую скорость и дальность полета 700−800 км с боеголовкой 50−100 кг взрывчатки. Но неизвестно, является ли «Барс» теми ракетами, на которые Украина возлагает свои надежды. Полезная нагрузка всего 100 кг дает ей гораздо меньшую ударную силу, чем у российских ракет, которые часто оснащены боеголовками весом в одну тонну.

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Зеленский в прошлом году намекнул на успешное испытание двигателя для самодельной баллистической ракеты. Военные эксперты предполагают, что это потомок оперативно-тактической ракетной системы «Сапсан», также известной как «Гром» и «Гром-2», которая была задумана в начале 2000-х годов, но не была реализована из-за проблем с финансированием и нехваткой политической воли. Ее возродили после вторжения россии в Крым и на Донбасс в 2014 году.

Источник, который не пожелал называть своего имени и работает в оборонной промышленности, рассказал The Independent, что информация о разработке ракет, вероятно, является самой строгой тайной Украины. Инсайдер сказал: «Всем, даже высокопоставленным чиновникам, запрещено говорить на эту тему. Если вы это сделаете, вас, вероятно, арестуют. Единственный человек, которому разрешено что-то раскрывать — это президент Зеленский».

Министр стратегических отраслей промышленности Сметанин возглавляет усилия по увеличению производственных мощностей страны в области вооружений. Советник министерства Юрий Сак сказал, что Украина услышала тревожные звоночки после того, как США впервые прекратили поддержку осенью и зимой 2023−2024 годов:

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«Мы осознали, что нам нужно начать двигаться к самодостаточности, и в результате нашему министерству было поручено практически реанимировать оборонную промышленность Украины. Мы начали разрабатывать планы на случай чрезвычайных ситуаций, которые сейчас у нас есть. Несмотря на войну, несмотря на ракетные атаки, несмотря на сотни беспилотников Shahed, которые запускаются против Украины почти каждую ночь, нам удалось увеличить производство нашей оборонной промышленности в 35 раз за последние три года».

Российские запасы оружия и боеприпасов, а также высокие возможности производства оружия всех видов означали, что она изначально значительно превосходила Украину в вооружении, но оружие, поставляемое с Запада, помогло резко уравнять шансы.

Сак отметил, что с момента первого вторжения россии в 2014 году количество компаний, связанных с оружием, в Украине резко возросло примерно до 100 государственных предприятий оборонной промышленности и около 700 частных компаний.

По его словам, от производства одной гаубицы в месяц в 2022 году Украина сейчас поставляет 15 ежемесячно.

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«Мы также производим внутри страны полный спектр беспилотных и роботизированных систем, наземных беспилотников, морских беспилотников, воздушных беспилотников, включая разведывательные и бомбардировщики, а также беспилотники с дальностью полета до 2000 км, — сказал Сак. — Они очень успешно атакуют российскую военную технику, их нефтеперерабатывающие заводы и склады, поскольку вся прибыль от торговли нефтью идет на финансирование их деятельности».

Но россияне знают, что Украина вкладывает огромные ресурсы в производство собственных ракет и другого оружия, и пытаются уничтожить места, где эти объекты разрабатываются или производятся.

Юрий Сак сказал: «Мы стараемся быть как можно тише относительно расположения нашей оборонной промышленности. Где это возможно, мы возобновили работу существующих объектов, которые простаивали последние 20 с лишним лет, а в других случаях мы строим новые объекты. Все это держится в секрете, поскольку россияне нацелены на наши предприятия оборонной промышленности».

Журналист издания The Independent посетил один такой объект на западе Украины при условии, что не будут опубликованы никакие детали, позволяющие определить его местонахождение.

Скрытый в обширной, несколько заброшенной промышленной зоне советской эпохи, объект производит бронетранспортеры БТР-4Е «Буцефал». Восьмиколесный украинский проект был запущен в производство в 2012 году. До 2022 года его производили на крупном заводе в восточноукраинском городе Харьков, который россия обстреливала в начале полномасштабной войны.

Кроме 300 работников завода, инспекторы, работающие на Министерство обороны Украины, тщательно проверяют каждый произведенный там компонент. Скрытые объекты защищены средствами противовоздушной обороны для противодействия российским ракетам и беспилотникам.

Такие секретные места производства оружия неустанно ищут российские шпионы и информаторы на местах, а также с помощью спутникового наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Украине активно разрабатывает собственный вариант корректируемой авиационной бомбы (КАБ).

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