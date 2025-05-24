«Нарушал прекращение огня в Украине более 20 раз»: президент Финляндии объяснил Трампу опасность путина

Александр Стубб, занимающий пост президента Финляндии чуть больше года, часто выражал поддержку Украины. В конце февраля 2025 г. он выступил с заметной речью в Киеве, где убедительно объяснил, почему война Украины является войной Финляндии и Европы. Это произошло вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский поссорился с Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом во время визита в Белый дом в Вашингтоне, пишет издание Dagens industri.

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«Дональд Трамп знал, что мы вели несколько войн с россией, он знал, что у нас большая армия и сколько мы тратим на оборону, а затем его заинтересовали ледокольные силы. Речь шла о том, что мы можем предложить, — говорит Александр Стубб. — Затем он спросил: „Могу ли я доверять путину?“, а я сказал нет, „совершенно нет“. Он поинтересовался, почему, а я ответил, что путин нарушали прекращение огня в Украине более 20 раз с 2014 года. Я также поделился своим видением внешнеполитической ДНК россии, базирующейся на империализме, на идее, что сильный может уничтожить слабого, и на мышлении с нулевой суммой, то есть если ты побеждаешь, я проиграю. Я также говорил о технике ведения переговоров путина, которая часто заключается в следующем: „Хорошо, у нас будет прекращение огня, но…“, и именно это „но“ имеет значение».

Стубб добавил, что Трамп его выслушал и сказал: «Хорошо, это интересно», а потом было еще больше вопросов.

«Наш анализ состоит в том, что с США, являющихся близким союзником страны, есть вещи, на которые мы можем влиять. Мы можем повлиять на США, чтобы они нашли решения, мирные решения между Украиной и россией. Мы очень скромны относительно того, что можем сделать. Есть ограничения. Но сейчас у меня — у нас — есть хороший контакт с президентом Трампом. Мы звоним друг другу», — сказал Стубб.

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Что касается того, должны ли Швеция и Финляндия направить войска в Украину, то это, по словам президента, гипотетический вопрос сейчас:

«Мы часто забываем, что у Украины самая большая армия в Европе, которая насчитывает 800 000 солдат. Вы должны спросить себя: есть ли потребность в шведских и финских войсках в Украине сейчас? Ответ — нет. Но есть ли потребность в финансировании и военных материалах? Ответ — да».

Ранее сообщалось, что россия отказалась от мирных переговоров в Ватикане. В то же время кремль выдвинул условие для подписания мирного соглашения с Украиной.

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