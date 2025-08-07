41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы

21:03 7 августа 2025
Герани на балконе

Гeрани — любимые балконные цветы многих. Они радуют буйством красок, обильно и долго цветут, а также их легко выращивать. В августе воспользуйтесь простым трюком для размножения герани. У вас будет вдвое больше цветов, и вы не заплатите ни копейки, пишет сайт Polki.

С приближением осени растение медленно замедляет свой рост и начинает накапливать энергию, что способствует образованию новых черенков. Эти черенки будут «оснащены» ценными питательными веществами, благодаря чему они легче и быстрее укореняются. Размножение в августе обеспечит им время на это до наступления заморозков.

Выберите подходящий побег. Он должен быть около 10 см длиной, здоровым и крепким, желательно нецветущим. Если на нем есть цветочные почки, удалите их. Идея состоит в том, чтобы позволить растению сосредоточить всю свою энергию на укоренении. Также удалите все нижние листья, оставив лишь несколько верхних. Используйте продезинфицированные инструменты для среза.

Поместите побег в воду. Банки с чистой водой комнатной температуры будет достаточно. Погрузите нижнюю часть побега в воду и поставьте контейнер в теплое помещение с доступом к непрямому свету. Периодически меняйте воду, и через 2−3 недели появятся корешки.

Посадите саженец в горшок, используя легкий, хорошо дренированный грунт. Хорошо подойдет смесь торфа, песка или перлита. Вы можете пропустить предыдущий шаг и поместить побег герани непосредственно в специальный субстрат вместо воды, но тогда стоит окунуть кончик в специальный стимулятор роста. Это может быть самодельное средство для укоренения.

Регулярно поливайте молодые саженцы, обеспечьте их теплом и светом, и через некоторое время появятся первые молодые листья. Затем вы можете пересадить их на окончательное место. Не забудьте на зиму разместить их в прохладном помещении.

Рубеж лета и осени, когда растения еще обильно цветут, но уже начинают запасать энергию на зиму — хорошее время для их размножения. Гортензии также можно размножать в этот период. Хорошая идея делать это вместе с сезонной обрезкой.

Напомним, что герань относится к растениям, которые могут вызвать аллергию.

