Какие растения выбрать для горшков на террасе или балконе, чтобы были украшением с весны до поздней осени

Первые теплые дни вызывают у нас желание вернуться к ритуалу питья кофе на террасе. Еще приятнее, когда нас окружают зелень и цветы. Чтобы это пространство красиво выглядело с весны до поздней осени, следует выбрать подходящие растения в горшках, которые цветут долго и требуют относительно небольшого ухода.

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Выбирая растения, надо обратить внимание на несколько ключевых правил, которые помогут им расти и обильно цвести. Прежде всего вид должен быть подобран в соответствии с условиями на террасе — солнечного света, ветра и влажности. Светолюбивые растения, такие как герани и сурфинии, лучше всего растут на солнце, тогда как фуксии и бегонии предпочитают полутень, пишет deccoria.pl.

Горшки должны быть достаточно большими, чтобы позволить корням расти, и иметь дренажные отверстия, чтобы предотвратить гниение. Также следует обеспечить хороший дренажный слой на дне горшка. Почва должна быть плодородной и водопроницаемой. В случае с цветущими растениями следует выбрать специальный субстрат, обогащенный удобрением длительного действия. Лучше всего начинать посадку после того, как пройдут весенние заморозки, обычно во второй половине мая, когда ночная температура не опускается ниже нуля.

Герань — одни из самых популярных балконных цветов, ценятся за обильное цветение и относительно невысокие требования. Они поражают своим насыщенным цветом и прекрасным ароматом. Герани лучше всего растут на солнце, но также переносят легкую тень.

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Сурфинии цветут в солнечных местах. Они нуждаются в регулярном поливе и удобрении, но вознаграждают вас эффектным внешним видом, особенно в подвесных горшках.

Фуксии идеально подходят для тенистых или полутенистых террас, поскольку прямые солнечные лучи могут повредить их нежные листья и цветы. Они нуждаются в частом поливе.

Еще одно растение, которое стоит рассмотреть для вашей террасы, — это бегония. Хорошо себя чувствует в полутени. Она устойчива к кратковременному высыханию.

Гортензии — способ создать романтическое настроение. Их крупные шаровидные соцветия будут украшать террасу с июня по сентябрь, а также станут украшением осенью, поскольку их листья приобретают теплые, красные цвета. Гортензии предпочитают полутень и влажную почву, поэтому нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие дни.

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Чтобы растения в горшках на террасе обильно цвели и были здоровыми, за ними требуется надлежащий уход. Основой является регулярный полив — летом, особенно в жаркую погоду, даже дважды в день — в то время, когда солнце не светит сильно, то есть рано утром и вечером. Избегайте намокания листьев, поскольку это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Удобрение имеет решающее значение для продолжительного и интенсивного цветения. Растения в горшках имеют ограниченный доступ к питательным веществам, поэтому каждые 1−2 недели следует использовать многокомпонентное удобрение. Удаление увядших цветов не только улучшает внешний вид растений, но и стимулирует их к образованию новых бутонов.

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