- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
Семья Брэда Питта переживает тяжелую утрату. Мать голливудской звезды Джейн Этта Питт умерла в возрасте 84 лет, написала ее внучка Сидни Питт в Instagram.
«Мы еще не были готовы к твоему уходу, — написала Сидни и поделилась серией личных фотографий бабушки, сообщает The News. — Если вы знали ее, вы знали, что у нее очень большое сердце. Она научила меня рисовать, быть сильной, вести за собой с добротой… Она была любовью в самом чистом виде».
Сидни также написала о своих самых дорогих детских воспоминаниях — от завтраков с банановым сплитом до сеансов рисования и поездок в «Сильвер Доллар Сити».
«Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками, не пропуская ни одного ритма», — добавила она.
Семья публично не раскрыла точную причину и дату смерти Джейн, хотя TMZ подтвердил, что она скончалась в начале этой недели.
Хотя Джейн жила приватной жизнью без внимания общественности, она постоянно присутствовала в жизни своего знаменитого сына, даже сопровождала его на красной дорожке на таких мероприятиях, как церемония вручения премии «Оскар» 2012 года. У нее остались муж Уильям Элвин Питт и трое детей — Брэд, Даг и Джули — вместе с многочисленными внуками.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе обокрали воры.
275
Читайте также: Брэд Питт раскритиковал Анджелину Джоли за воспитание детей, потому что вспомнил собственный юношеский опыт
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин