Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера

Семья Брэда Питта переживает тяжелую утрату. Мать голливудской звезды Джейн Этта Питт умерла в возрасте 84 лет, написала ее внучка Сидни Питт в Instagram.

«Мы еще не были готовы к твоему уходу, — написала Сидни и поделилась серией личных фотографий бабушки, сообщает The News. — Если вы знали ее, вы знали, что у нее очень большое сердце. Она научила меня рисовать, быть сильной, вести за собой с добротой… Она была любовью в самом чистом виде».

Сидни также написала о своих самых дорогих детских воспоминаниях — от завтраков с банановым сплитом до сеансов рисования и поездок в «Сильвер Доллар Сити».

«Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками, не пропуская ни одного ритма», — добавила она.

Семья публично не раскрыла точную причину и дату смерти Джейн, хотя TMZ подтвердил, что она скончалась в начале этой недели.

Хотя Джейн жила приватной жизнью без внимания общественности, она постоянно присутствовала в жизни своего знаменитого сына, даже сопровождала его на красной дорожке на таких мероприятиях, как церемония вручения премии «Оскар» 2012 года. У нее остались муж Уильям Элвин Питт и трое детей — Брэд, Даг и Джули — вместе с многочисленными внуками.

