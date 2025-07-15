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«Он гордый отец»: Брэд Питт в отчаянии из-за Анджелины Джоли и детей

21:32 15 июля 2025
Брэд Питт

Брэд Питт, недавно признавшийся, от каких женщин был в полном восторге, отчаянно хочет возобновить связь со своими детьми-близнецами, Ноксом и Вивьен, несмотря на продолжающиеся юридические споры с бывшей женой Анджелиной Джоли. Источник, близкий к делу, сообщил: «Брэд отчаянно хочет иметь последний шанс собраться с детьми и загладить свою вину, хотя он знает, что шанс, что они согласятся провести время с ним, мягко говоря, призрачен. Пока нет ответа от близнецов или их представителей», пишет The News.

Другой инсайдер поделился, что актер принял суровую реальность своего развода с актрисой, но все еще надеется на своих детей.

«Брэд — семейный человек. Когда они с Энджи ссорились и это продолжалось годами, он смирился с тем, что с ней так и будет, — сказал источник. — Но когда дело доходит до их детей, он всегда хочет быть опорой в их жизни. Он не хочет сдаваться, он не такой парень, он не такой отец. Он гордый отец, и он был бы рад, если бы они наконец-то это увидели».

Сообщается, что звезда «Трои» видит «проблеск надежды», поскольку 17-летний Нокс не удалил «Питт» из своей фамилии. Однако Вивьен, которой также 17 лет, в прошлом году сменила свою фамилию на Джоли.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что дочь Джоли и Питта раскрыла тайну своего парня.

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