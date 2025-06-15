Брэд Питт раскритиковал Анджелину Джоли за воспитание детей, поскольку вспомнил собственный юношеский опыт

Анджелина Джоли, которая 4 июня отпраздновала свое 50-летие, не воспринимает критику Брэда Питта относительно воспитания детей, поскольку ее не волнуют его взгляды. Инсайдер, близкий к Питту, рассказал журналистам, что он очень переживает за Пакса. Парня недавно видели, когда он неуверенной походкой выходил из ночного клуба в Лос-Анджелесе, а затем направился в соседний стриптиз-клуб. Очевидцы говорят, что ему требовалась помощь друзей, пишет Geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

В неосмотрительном поведении юноши Питт обвиняет Джоли, утверждает инсайдер. По его словам, актер считает, что она должна взять детей под контроль. У Питта плохие отношения с большинством своих детей, поэтому он «не имеет большого влияния на них, а Пакс давно порвал с ним связи», добавил инсайдер.

Однако звездный актер «все еще глубоко заботится о них и пытается быть в курсе того, что делают все дети».

«Он лучше других понимает, как легко заблудиться в Лос-Анджелесе, — говорит источник. — Он сам принял немало плохих решений на протяжении многих лет».

РЕКЛАМА

Относительно реакции Джоли, источник сказал, что ее не волнует беспокойство Питта.

«Анджелина не намерена брать во внимание опасения Брэда, — сообщил инсайдер. — Она предпочитает иметь дело за закрытыми дверями и не любит критику относительно того, как она воспитывает своих детей».

Тем временем дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло, недавно отметившая 19-летие, сменила имя. А загадочное кольцо на пальце другой дочери звездной пары спровоцировало слухи о возможной помолвке.

РЕКЛАМА

165

Читайте нас в Facebook