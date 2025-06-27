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Шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе обокрали Брэда Питта

15:40 27 июня 2025
Брэд Питт, фото https://abcnews.go.com/

В то время как Брэд Питт презентует свой фильм «Формула 1», в его дом в Калифорнии проникли воры.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на свой источник в полиции.

Актера в момент ограбления дома не было. В начале этой недели Брэд Питт находился в Лондоне на премьере своего нового фильма «Формула-1».

По словам источника, кража произошла вечером 25 июля. В ограблении участвовали три человека и пока никто не задержан.

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Преступники проникли в дом в Лос-Фелис, выломав окно. Они обыскали дом и скрылись, забрав некоторые вещи.

Ранее в полиции Лос-Анджелеса подтвердили, что получали 25 июня вызов о проникновении в дом в Лос-Фелисе, но имя владельца не называли, передает издание.

Напомним, на днях в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Формула 1», в которой Брэд Питт сыграл главную роль. На показе произошла трогательная встреча Брэда Питта и Тома Круза. Тридцать лет назад актеры вместе сыграли в культовом фильме «Интервью с вампиром», который прославил их.

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