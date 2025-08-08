«Самые трудные последние несколько сотен метров дочка даже ускорилась»: 5-летняя львовянка стала самой маленькой покорительницей Говерлы

5-летняя Регина Абрамова покорила самую высокую вершину Украины. Девочка преодолела весь маршрут без посторонней помощи. Она прошла путь на высоту 2061 метр за 2 часа и 29 минут. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Киевщине 4-летняя девочка установила национальный рекорд в плавании на спине.

- Это второй рекорд доченьки. В апреле 2025 года она получила диплом рекордсменки в номинации «Самое продолжительное время удержания тела ребенком в позиции прямой перевернутый вис на кольцах» с результатом 5 минут 52 секунды, — рассказывает «ФАКТАМ» мама девочки Дария Абрамова. — Она с четырех лет является воспитанницей Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 во Львове, активно занимается гимнастикой. Случайно пошли туда, искали что-то близко к дому. И за короткое время тренер увидела ее успехи. У ребенка ежедневно по 2 тренировки с нагрузкой 6−7 часов. Как у взрослой спортсменки! Но такой план подобран для нее, учитывая ее силы и желания, поэтому Регине комфортно. Кроме того, она участвует соревнованиях по бегу и уже имеет более 20 стартов в разных возрастных категориях. Горжусь настойчивостью и силой духа своего ребенка. Любое задание, которое ей поставил тренер, она пока не сделает, не выйдет из зала. Регина готовится по третьему взрослому разряду сейчас, обычно его имеют дети, которые на три года старше.

5-летняя Регина Абрамова покорила самую высокую вершину Украины

— Как возникла идея покорить горы?

- Где-то через несколько недель, как зафиксировали достижение Регины, я предложила ей путешествие в Карпаты, чтобы подняться на вершину Говерлу. Дочь сразу согласилась, хотя я объяснила, что это довольно сложно. Но Регина и слушать не хотела. Подала заявку в Национальный реестр рекордов Украины. Там сообщили, что она одобрена. Выяснила, что дети были на Говерле, но их туда несли взрослые. Например, мама брала с собой четырехмесячного малыша. Еще была 7-летняя девочка, которая ходила на вершину в поход с военными. Чтобы самостоятельно ребенок поднялся, такого не было. Можно было и раньше это все сделать, но я что-то переживала. Регина настолько это все серьезно восприняла, что начала дополнительно заниматься со своим тренером Оксаной Хандогой. Они добавили упражнения на мышцы ног и выносливость, прыжки. Последние две недели занимались сугубо ими.

— Как устанавливали сам рекорд, были ли какие-то трудности?

- С погодой повезло, потому что мы переживали, что будет некомфортно. Взяли с собой вкусняшки, теплые вещи, плащи. Кроме Регины, на Говерлу шли я с мамой, наша тренер и гид. Было интересно, когда мы поднялись через лес и оттуда уже хорошо видно сам подъем на гору. Дочка взглянула наверх, глазки демонстрировали страх, потому что люди наверху казались такими маленькими. И тут ребенок говорит: «Мама, как же я туда поднимусь?» Но довольно быстро она собралась и пошла вперед! Она поднялась за 2 часа и 29 минут вместе с гидом. На вершине даже ждала, пока мы с мамой и тренером дойдем до них. Я была поражена, когда был последний отрезок на подъеме. Это несколько сотен метров, и они очень тяжелые — их называют Малой Говерляной. Так на них дочка ускорила темп. Просто выбежала на ту Говерлу. Думаю, что помогла физическая подготовка. Весь маршрут фиксировали на камеру, чтобы было видно, что она идет без посторонней помощи. Заранее нам дали диплом, если дочка сможет покорить Говерлу. И уже на вершине его распаковали и вручили. Регина очень счастлива.

Прямо на вершине Регине вручили диплом

— За 2 часа и 29 минут подняться на 2061 метр — это невероятно для ребенка. И даже для взрослого.

- Да. То же самое сказал гид, который ходит в горы несколько лет и имеет опыт. И это впервые такой маленький ребенок у него и еще и так быстро. Взрослые редко так могут. Более того, Регина совсем не устала. После рекорда мы продолжили отдых в Карпатах, и она снова покоряла горы. Был крутой склон на 200 метров, так преодолела его за 20 минут. Скоро домой — снова тренировки.

— А какой режим у ребенка?

— Исповедуем здоровый образ жизни. Когда был карантин, мы с мужем тренировались дома. Так дочка вместо игрушек играла с гантельками. В 3 года попробовала первый забег на 100 и 200 метров. И она получила свою первую медаль. Последний раз бежала марафон дистанцией километр, так даже просили разрешение у организаторов, потому что были ограничения в возрасте, хотя по выносливости Регина сильнее многих. Так же бывает и на соревнованиях по гимнастике.

Это второй рекорд девочки. В апреле 2025 года она уже получила диплом рекордсменки

— В кого дочка пошла своей силой воли и успехами в спорте?

— Даже не знаю. Мы сами с мужем удивляемся, Регина у нас такая непредсказуемая. И мудрая не по годам. Старшая дочка у нас музыкой занимается. 1 сентября Регине будет шесть лет, идем в первый класс. Надеюсь, все будем успевать.

— Уже задумывались над третьим рекордом?

— Мы не против. Но обычно идеи приходят спонтанно. Так, наверное, и будет в этот раз.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что 11-летняя гимнастка София Теплая из города Подольск Одесской области установила в Италии мировой рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

На фото в заголовке 5-летняя Регина Абрамова на вершине Говерлы

